ESL запретила игрокам совершать самоубийства в CS:GO

Организаторы Intel Extreme Masters представили новые правила проведения своих турниров по CS:GO. Теперь игрокам запрещено совершать самоубийства, чтобы не дать соперникам заработать деньги за фраг.

Правило запрещает использовать консольную команду /kill или прыгать за пределы карты (например, на Vertigo). Про самоубийство от гранат ничего не сказано.

Компания ESL также добавила Vertigo вместо Cache в маппул чемпионата и запретила объявлять выбранные карты до того, как это сделает организатор на официальной трансляции. Теперь штрафным баллом также наказывается присоединение к неправильной команде на сервере.

Ближайший турнир Intel Extreme Masters пройдет в Пекине с 7 по 10 ноября. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.