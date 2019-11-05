ESL запретила игрокам совершать самоубийства в CS:GO
Организаторы Intel Extreme Masters представили новые правила проведения своих турниров по CS:GO. Теперь игрокам запрещено совершать самоубийства, чтобы не дать соперникам заработать деньги за фраг.
Правило запрещает использовать консольную команду /kill или прыгать за пределы карты (например, на Vertigo). Про самоубийство от гранат ничего не сказано.
Компания ESL также добавила Vertigo вместо Cache в маппул чемпионата и запретила объявлять выбранные карты до того, как это сделает организатор на официальной трансляции. Теперь штрафным баллом также наказывается присоединение к неправильной команде на сервере.
Ближайший турнир Intel Extreme Masters пройдет в Пекине с 7 по 10 ноября. Восемь команд разыграют призовой фонд в размере 250 тысяч долларов.
Дополнительная информация
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/esl-zapretila-igrokam-delat-samoubiistva-v-cs-go