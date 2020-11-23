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Chaos стала чемпионом IEM Beijing Online 2020 для Северной Америки

17:50

Chaos одолела Triumph и заняла первое место на IEM Beijing Online 2020 по CS:GO для Северной Америки.

Встреча закончилась со счетом 3:1 — 16:5 на Train, 11:16 на Mirage, 16:4 на Overpass и 16:14 на Nuke. За победу коллектив Натана «leaf» Орфа получил 35 тысяч долларов, 320 очков ESL Pro Tour и слот на IEM Global Challenge 2020.

Выступление в групповой стадии обе команды закончили на вторых строчках, проиграв по одному матчу соответственно. В первом раунде плей-офф Chaos победила Evil Geniuses, а Triumph одолела Team Liquid.

IEM Beijing Online 2020 прошел с 6 по 22 ноября. 16 коллективов разыграли 150 тысяч долларов и очки ESL Pro Tour.

Дополнительная информация:

https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/chaos-stala-chempionom-iem-beijing-online-2020-dlya-severnoi-ameriki

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