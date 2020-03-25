Astralis прошла во второй этап ESL Pro League Season 11

Astralis заняла первое место в группе А на ESL Pro League Season 11 по CS:GO. Датский коллектив выиграл четыре матча из пяти и прошел во вторую стадию турнира.

На второй строчке в группе остановилась Team Vitality, а на третьем месте финишировали Ninjas in Pyjamas. Они сыграют в решающем матче за выход во вторую стадию соревнования. GODSENT, Team Spirit и ENCE eSports покинули чемпионат.

ESL Pro League Season 11 проходит с 16 марта по 12 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.