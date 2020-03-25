Astralis прошла во второй этап ESL Pro League Season 11
16:01
Astralis заняла первое место в группе А на ESL Pro League Season 11 по CS:GO. Датский коллектив выиграл четыре матча из пяти и прошел во вторую стадию турнира.
На второй строчке в группе остановилась Team Vitality, а на третьем месте финишировали Ninjas in Pyjamas. Они сыграют в решающем матче за выход во вторую стадию соревнования. GODSENT, Team Spirit и ENCE eSports покинули чемпионат.
ESL Pro League Season 11 проходит с 16 марта по 12 апреля в онлайне. Команды разыгрывают призовой фонд в размере 750 тысяч долларов.
Дополнительная информация:
https://www.cybersport.ru/counter-strike-go/news/astralis-proshla-vo-vtoroi-etap-esl-pro-league-season-11