За мошенничество на шахматах дали условный срок. Француз придумал гениальную схему, но попался

Как перспективный француз Себастьян Феллер был разоблачен на шахматной олимпиаде в Ханты-Мансийске.

Одна из самых рейтинговых тем в мировых шахматах в прошлом году — обвинения в читерстве в адрес гроссмейстера Ханса Ниманна. Однако американец далеко не первый игрок топ-уровня, которого подозревают в жульничестве. А в 2010 году на шахматной олимпиаде в Ханты-Мансийске вообще имело место настоящее разоблачение, завершившееся уголовным делом. На обмане погорел 19-летний француз Себастьян Феллер, которому пророчили большое будущее. Оказалось, что блестящая игра этого юноши была основана на подсказках компьютера.

По-настоящему блестящим во всей этой истории был лишь план, по которому действовали спортсмен и его сообщники — еще один французский шахматист Сирил Марзоло и капитан, а по совместительству и тренер команды Арно Ошар.

Идея заключалась в следующим: Себастьян играет партию. Сирил следит за ней онлайн и с помощью компьютера подбирает наилучший ход. После чего пишет закодированную СМС Арно, который занимает в зале условленное место — рядом с определенным шахматным столом. Зал мошенники договорились представить как шахматную доску. Каждый стол имел свой номер и в соответствии с кодом из СМС Ошар и выбирал позицию. СМС могли расшифровать только сами заговорщики, поскольку коды выглядели как, например, обычные цифры «63 и 68», на самом деле они означали, что ладья или ферзь должны сделать ход «с F3 на F8».

Казалось бы, что может пойти не так? Но мошенники по техническим причинам для отправки СМС использовали не свой мобильный телефон, а аппарат вице-президента Федерации шахмат Франции Джоанны Помиан. Когда чиновница заметила, что с ее номера в один день ушло порядка 150 сообщений, то заподозрила неладное. Одно из сообщений было прислано на ее номер, а не отправлено, и звучало послание так: «Поспешите прислать мне несколько ходов». «Единственная вещь, которая имела для них значение, чтобы афера не выплыла наружу», — приводит слова генерального директора французской шахматной федерации Лорана Вера Le Parisien.

Он делал только те ходы, которые рекомендовал компьютер

Афера раскрылась не сразу, а лишь через месяц после соревнований, но подозрения у некоторых участников олимпиады возникали еще во время игр. «Уже на олимпиаде ходили слухи о его какой-то необычной игре. Все не придавали этому значения, но дело в том, что, когда я с ним играл партию, то Феллер делал только те ходы, которые рекомендовал компьютер. Они довольно странные, потому что они не похожи на человеческие. Этот факт вызвал у меня подозрения, что он ведет нечестную игру», — поделился украинский гроссмейстер Захар Ефименко, игравший с Себастьяном в Ханты-Мансийске.

Но, если украинцы, даже несмотря на встречу с нечистыми на руку французами, смогли выиграть олимпиаду, то в случае с россиянами жульничество оказало прямое влияние на результат. «Сборная Франции играла очень принципиальный матч с нашей второй сборной. Три партии из четырех завершились вничью, а на четвертой доске играл этот самый несчастный Феллер с нашим гроссмейстером Артемом Тимофеевым. Артем провел блестящую партию, но проиграл, потому что играл с компьютером. Это была жуткая трагедия для Артема, потому что поражение его и, соответственно, поражение команды лишило вторую сборную шансов на попадание в призовые места», — рассказывал тогдашний вице-президент Всемирной шахматной федерации Илья Левитов.

Российская сборная стала лишь шестой. Феллер же за весь турнир одержал пять побед, дважды проиграл и столько же раз сыграл вничью, а команда Франции заняла лишь 10-е место.

Выход только один: использовать детекторы лжи

Не все поверили, что трое шахматистов просто так решили провернуть настолько сложную и опасную схему. Нашлись те, кто начал говорить о заговоре внутри французской федерации. «Я думаю, что это просто конфликт внутри федерации. Уж члены команды наверняка знали, были подсказки или нет. И вот это выплеснулось. Определить, есть ли где-то микрочип, который передает информацию, невозможно», — отмечал арбитр шахматной олимпиады-2010 Игорь Болотинский.

Другие же просто стали рассуждать о новых способах решения проблемы жульничества в рамках олимпиады. «Можно, конечно, полностью запретить появление в игровом зале людей с мобильными телефонами. Но ведь постоянно появляются новые способы передачи информации. На мой взгляд, выход только один: использовать детекторы лжи. Разумеется, не для всех, а только для лидеров. К примеру, можно договориться, что по итогам олимпиады такую проверку должны пройти все гроссмейстеры пяти лучших сборных. Только так можно избежать «компьютеризации» шахмат», — заявил «Известиям» гроссмейстер Сергей Долматов.

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Последствия

Итог для участников этой истории оказался неутешительным. Себастьян Феллер получил три года дисквалификации и еще два условно, Сирил Марзоло был отстранен на пять лет, а тренер Арно Ошар пожизненно лишен права возглавлять шахматные команды. В 2019 году дело снова оказалось на поверхности, поскольку все трое его участников были обвинены в мошенничестве правоохранительными органами Франции. За те победы, что Феллер одержал на олимпиаде, он получил призовые деньги, хоть сборная и заняла лишь десятое общекомандное место. То есть имело место незаконное обогащение.

Французский шахматист Себастьян Феллер приговорен к шести месяцам условно и штрафу в размере полторы тысячи евро за мошенничество. Сообщники Феллера — Ошар и Марзоло — получили аналогичное наказание, хотя изначально прокуратура запрашивала для всех читеров девять месяцев условного срока. Ко всему прочему, шахматисты должны выплатить символический штраф французской федерации размером один евро. Ну а главное — место для этих людей в приличном шахматном сообществе утрачено безвозвратно.