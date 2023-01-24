«Нельзя исключать, что Карлсен войдет в команду Дина Лижэня». Тренер Непомнящего — о подготовке к матчу за мировую корону

Владимир Поткин объяснил, где Ян сыграет перед Астаной и в чем его преимущества перед китайским гроссмейстером.

Пока Ян Непомнящий находится в Москве и продолжает планомерно готовиться к своему второму матчу за мировую шахматную корону, его соперник Дин Лижэнь выступает на супертурнире в Вейк-ан-Зее. Правда, в Нидерландах китаец пока играет не лучшим образом. После восьми туров (из 13) он идет только на восьмом месте (из 14). Дин одержал одну победу над Гукешем Доммараджу в первом туре, шесть партий свел вничью и уступил другому таланту из Индии Рамешбабу Прагнанандха. Впрочем, такие результаты китайца могут и не отражать его текущую форму. Зачастую претенденты на корону не выкладываются на максимум своих возможностей в год чемпионского матча. Об этом «СЭ» напомнил тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин, которого удалось встретить на открытии турнира «Шахматные звезды» — 2023. Специалист прокомментирует турнир по рапиду.

Психологически Яну будет немного легче войти в матч

— Выдохнули, когда ФИДЕ официально объявила, что матч на первенство мира пройдет в Астане?

— Безусловно. До матча осталось чуть более двух месяцев, поэтому хорошо, что появилась определенность с местом. Если бы это была Латинская Америка, то было бы намного больше проблем с логистикой и акклиматизацией. Казахстан более понятная история. Перелет будет гораздо менее утомительным, а разница во времени не такая существенная. Это позволит больше времени уделить подготовке.

— Внимательно следите за партиями Дина в Вейк-ан-Зее?

— Да, турнир складывается для него непросто. Но выступления перед матчем на первенство мира не так показательны. Ян на ЧМ-2022 по рапиду и блицу тоже не смог побороться за самые высокие места. Обычно претенденты на корону намеренно не показывают всего того, что будут применять в матче. На этом фоне всегда очень непросто психологически выступать на крупных турнирах.

Дин Лижэнь. Фото Global Look Press

— То есть результаты Яна на чемпионате мира-2022 по быстрым шахматам в Алма-Ате (в рапиде Непомнящий стал 14-м, в блице — восьмым. — Прим. «СЭ») были предсказуемы?

— Понятно, что всем нам хочется видеть его победителем во всех турнирах. Чтобы он каждый год конкурировал с Магнусом в быстрые шахматы, но делать из этого трагедию тоже не стоит. Матч на первенство мира — это настолько уникальное событие, что все шахматисты настраиваются играть только его.

— В чем преимущества Непомнящего перед Лижэнем?

— Безусловно, это опыт участия в матче на первенство мира. Он уже был в этой атмосфере, прочувствовал ее. Психологически ему будет немного легче войти в матч. Особенно в первых партиях. Повторюсь, это уникальное событие для любого шахматиста. Вершина айсберга. Кстати, Дин в Вейк-ан-Зее правильно отметил, что помимо теоретической подготовки очень важно быть морально готовым. Внимание всего мира будет приковано к двум игрокам. Журналисты и зрители съедутся со всего мира, и выдержать это давление непросто. При этом китайская школа очень мудрая. У женщин они удерживают чемпионский титул более пяти лет. Уверен, что китайские девушки тоже передают опыт матчевой атмосферы Дину.

Уверен, что вся сборная Китая помогает Дину

— Ян отказался от выступления в Вейк-ан-Зее или не получил приглашения?

— Не могу ответить на этот вопрос, но, насколько я знаю, сейчас есть трудности с приглашением наших шахматистов на международные турниры. Видимо, эти распоряжения идут на более высоком уровне. Потому что все шахматисты рады играть с нами за шахматной доской, организаторы тоже всегда отлично относились к россиянам.

Ждем участия Яна на очень сильном турнире в Дюссельдорфе (15—26 февраля). Также там сыграет наш Андрей Есипенко и еще восемь очень сильных гроссмейстеров, включая Нидирбека Абдусатторова, Уэсли Со и Левона Ароняна.

Владимир Поткин и Ян Непомнящий. Федор Успенский, Фото «СЭ»

— Это будет последний турнир перед матчем в Астане?

— Выступления в Германии будет вполне достаточно, чтобы ощутить игру за доской в конкурентной атмосфере и быть готовым к матчу на первенство мира.

— После поражения от Карлсена в Дубае Непомнящий несколько раз говорил, что во время проведения матча испытывал серьезные проблемы со сном. Войдет ли сейчас в его команду человек, который будет помогать наладить сон, если история повторится?

— Только Ян может разглашать, кто войдет в его команду. Надеюсь, что в этот раз у него будут все возможности, чтобы показать свои лучшие качества за доской. Шахматист не должен быть обременен никакими проблемами. Ему надо быть полностью сфокусированным на игре, хорошо спасть, готовиться.

— А есть какие-то инсайды о том, кто может войти в команду Лижэня?

— Все возможно. Для Китая это большое дело. Они давно ждали, чтобы их гроссмейстер вышел на матч за корону. Уверен, что вся сборная Китая помогает Дину. Наверняка будут и сюрпризы. Анализируя его партии в Вейк-ан-Зее, предполагаю, что, возможно, и Магнус войдет в команду китайца. Есть очень похожие вещи в репертуаре.

— Такое возможно?

— Нельзя такого исключать.