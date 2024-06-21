«Я на стороне наивных: читеры есть, но их не так много». Интервью чемпиона России по шахматам среди юниоров

Рудик Макарян — о ЧМ в Индии, матче Крамник — Жоспем и своих перспективах.

Рудик Макарян в этом году выиграл чемпионат России среди юниоров (до 21 года) в Екатеринбурге. 19-летнему спортсмену удалось опередить всех наших потенциальных звезд, включая Алексея Гребнева, Ивана Землянского и Савву Ветохина. Благодаря этому успеху Макарян отправился на чемпионат мира (U-21) в Гандинагару. Вплоть до финиша Рудик оправдывал статус одного из фаворитов (был «посеян» под шестым номером), но концовка у россиянина не сложилась. Поражение в предпоследнем туре от представителя Армении Мамикона Гарибяна стоила ему места в топ-3. В итоге Макарян закончил восьмым, набрав 7,5 очка (Гребнев стал шестым с таким же количеством очков). Победу же одержал 20-летний казахстанский шахматист Ногербек Казыбек, который прошел весь турнир без поражений.

В разговоре с «СЭ» Рудик рассказал о своем отношении к теме читерства в онлайн-шахматах, желании сыграть на ЧМ по быстрым шахматам и блицу в Нью-Йорке, а также о занятиях с Максимом Матлаковым.

Все разговоры про дефляцию — это повод поплакаться

— Расскажи о своей поездке на ЧМ в Индию.

— Она была экзотическая, условия специфические, а результат неудовлетворительный.

— Были проблемы с местной едой?

— По большому счету это все оправдания, поэтому я бы не хотел делать какие-то акценты на бытовых вещах. Когда ты плохо сыграл, то лучше говорить только о результате и своей игре. Они оставляли желать лучшего, хотя начал я неплохо.

— Все сломалось в 10-м туре?

— Да и девятый был неприятный. Все-таки у меня была перспективная позиция с будущим победителем Ногербеком Казыбеком. Но не смог дожать. А в десятом я, видимо, перенервничал. Белым цветом проигрывать было совсем необязательно.

— Перед турниром ставил перед собой задачу быть в топ-3?

— Я хотел выиграть. Не знаю, какого результата ждали от меня специалисты, но планировал занять только первое место. Возможно, если бы настраивался на попадание в топ-3, сыграл бы более аккуратно. А может, было бы еще хуже. Скажу так: пытался выигрывать каждую партию, но не получилось. Надеюсь, удастся в следующий раз.

— Турнир ты закончил в небольшом плюсе, хотя, например, за поражение от Гарибяна потерял почти 5,5 пункта. Как относишься к дефляции рейтинга?

— На мой взгляд, все разговоры про дефляцию — это просто повод поплакаться. Если ты играешь сильно, постоянно прогрессируешь, то никакая дефляция тебя не остановит. Если же ты опускаешь свой рейтинг, то это сугубо твои проблемы. Жаловаться вообще не стоит.

— Недавно Ян Непомнящий говорил: «За победу на «Аэрофлот опен» — 2024 Табатабаи получил очков больше, чем я за второе место в турнире претендентов. Нынешняя система уже поэтому абсурдна».

— Это странная система, придуманная ФИДЕ, а не мной. Поэтому ничего сказать не могу.

Рудик Макарян. Фото Этери Кублашвили/ФШР

Сделаю все возможное, чтобы поехать на ЧМ в Нью-Йорк, но гарантий никаких

— Какие планы до конца года?

— Я планировал играть высшую лигу в Нижнем Новгороде, которая является отбором на суперфинал-2024. Также планировал сыграть ЧМ по рапиду и блицу. Теперь большой вопрос — удастся туда поехать или нет. Я очень надеюсь, что у меня получится открыть американскую визу. Сделаю все возможное, но гарантий никаких.

— Вдвойне обидно, учитывая, что в прошлом году у тебя были отличные результаты на ЧМ по быстрым шахматам и блицу.

— В рапид закончил «+2», попал в топ-60. Мог сыграть и гораздо лучше. А вот в блиц у меня был удачный второй день, а на финише выиграл три хорошие партии (у Владимира Федосеева, Салема Салеха и Рмашбабу Прагнанандха. — Прим. «СЭ») и попал в призы (17-е место, хотя имел 102-й стартовый номер). Поездку оправдал.

Вообще огромное удовольствие играть ЧМ по рапиду и блицу. Собираются все сильнейшие, отличная атмосфера. Поэтому после высшей лиги сделаю все возможное, чтобы подать документы на американскую визу.

— Есть шахматист, с которым ты бы хотел сыграть?

— Много с кем уже удалось поиграть. А вот с Анатом не было ни одной партии ни в одном контроле. С ним бы хотел сыграть, хотя никогда об этом не думал.

— Кто из молодых игроков тебе импонирует?

— Со всех можно брать пример. В том числе Нодирбека [Абдусатторова], Гукеша [Доммараджу] и Арджуна [Эригайси]. За ними будущее.

— Эригайси попал в топ-10, играя в основном опены. Ты мог бы повторить этот путь или это финансово тяжело?

— Это тяжело во многих аспектах. На многие опены я не могу поехать из-за отсутствия шенгенской визы. К тому же это очень дорого. Мне в отличии от Арджуна никто прием не даст (речь о том, когда организаторы оплачивают билеты и гостиницу. - Прим. «СЭ»). Плюс это физически тяжело. Но опять же не хочу жаловаться. У меня есть другие турниры, где можно попытаться улучшить рейтинг, повысить свое мастерство. Да и мне рано сравнивать себя с Эригайси.

— А если бы был меценат, который помогал тебе? Было бы легче?

— Трудный вопрос. Если скажу, что да, то получается, что на что-то напрашиваюсь. По-прежнему думаю, что все зависит лично от меня. Возможно, если бы у меня был другой подход к шахматам, то я гораздо раньше пришел бы к большим успехам. А возможно, и нет. Тут трудно угадать.

— Тебе приходится совмещать шахматы с учебой?

— Да, учусь в Уральском государственном горном университете, но, конечно, шахматам уделяю почти все свое время. Это основной род моей деятельности.

Рудик Макарян. Фото Этери Кублашвили/ФШР

Жоспем объективно неплохой шахматист

— Ты круто играешь онлайн. Это приносит какой-то доход?

— В онлайн играю неплохо, но на самом деле крупных турниров там не так много. Это рапид-серия и «Титульные вторники». И если говорить о финансовой части, то на «вторниках» невозможно что-то заработать. Ни один человек себя не прокормит, играя только их, кроме Хикару [Накамуры]. В рапид-серии у меня достойные результаты, но она настолько редкая, что говорить о серьезных доходах не приходится.

— Что думаешь о читерстве в онлайн-шахматах? Владимир Крамник считает, что порядка 50 процентов игроков регулярно используют компьютерные подсказки.

— Я на стороне наивных. Понятно, что читеры есть, но их не так много. По крайней мере речь про тех, в ком я уверен более чем на 70 процентов. Это единицы. Тот же Жоспем объективно неплохой шахматист. Да, в матче с Крамником он сыграл ниже своих возможностей (хотя все равно одержал победу). Кстати, как и Владимир. Но это скорее стечение обстоятельств. Их реальный уровень выше. Может, он и читерит онлайн, а может, и нет. Не могу быть в этом уверенным.

— У тебя хорошая статистика с Жоспемом...

— Да. Потому что, играя с ним, я не особо думаю о том, может он использовать движок или нет. Наверное, поэтому мне не так тяжело ему противостоять, как другим.

— А что скажешь про Ханса Ниманна? С ним какая личка?

— Мы много раз играли онлайн. Забавно, но долгое время у нас было равенство, а потом он стал буквально уничтожать меня. Склонен считать, что это нормально. Почему бы и нет (смеется).

В будущем Землянский будет игроком элиты

— Интересно твое мнение о новом поколении наших игроков. Кто самый сильный, на твой взгляд?

— Подрастает очень неплохое поколение. Говорю про ребят до 15. Самый сильный... Назову Ваню Землянского. На опене в Шардже он сыграл очень сильно, выполнил норму гроссмейстера. Да и вообще Землянский силен во всех видах шахмат, в том числе онлайн. Думаю, в будущем он будет игроком элиты.

Если говорить про шахматистов до 10 лет, то, конечно, выделю Рому Шонгджиева. Это один из самых талантливых людей, которых я встречал в своей жизни. Надеюсь, у него все получится. Потому что он не только сильный шахматист, но и приятный парень.

— Как проходили твои партии с ним?

— Играя с ним, никогда не ощущаешь себя комфортно. Партии получаются тяжелые, напряженные. хотя, казалось бы, должен обыгрывать такого юного шахматиста с закрытыми глазами. Рома всегда навязывает борьбу, применяет новинки. Даже проигрывал ему. В целом верю, что он станет чемпионом мира.

— Есть ли у тебя постоянный тренер?

— При поддержке Федерации шахмат России более-менее на постоянной основе занимаюсь с Максимом Сергеевичем Матлаковым. Надеюсь, что это даст свои плоды. У нас отличное взаимопонимание.