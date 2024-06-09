«Политически ангажированное решение». Россия не собирается подчиняться требованиям комиссии ФИДЕ

Федерация шахмат России подаст апелляцию на решение о возможной дисквалификации нашей страны на два года.

История с санкциями, связанными с Федерацией шахмат России (ФШР), получила свое продолжение — по инициативе Федерации шахмат Украины Россия может быть лишена членства в ФИДЕ на два года. Мотивация — включение ФШР в свой состав игроков из ДНР, ЛНР и Херсонской области. Президент ФИДЕ Аркадий Дворкович, который получил «выговор» за участие в попечительском совете ФШР, сообщил, что решение комиссии по этике об исключении вступит в силу через 60 дней и может быть обжаловано на ближайшей Генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре. ФШР, в свою очередь, подаст апелляцию на «несправедливое и политически ангажированное решение».

Повод для санкций?

В пятницу комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ лишила ФШР членства в организации сроком на два года. Это произошло после жалобы Украинской шахматной федерации, а также гроссмейстеров Андрея Баришпольца и Петера Хейне Нильсена (украинец и датчанин в связке боролись против Аркадия Дворковича на последних выборах главы ФИДЕ).

Согласно заключению комиссии, ФИДЕ готова заменить решение о двухлетнем исключении ФШР на условное с испытательным сроком в три года, если организация упразднит попечительский совет или отправит в отставку его членов, на которых наложены международные санкции. Отметим, что в состав попечительского совета ФШР, в частности, входят пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин, предприниматели Геннадий Тимченко и Михаил Фридман.

Фото ФШР

Также комиссия призывает ФШР прекратить деятельность на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области, включая приглашение на турниры ФШР игроков из этих областей. Если ФШР не выполнит эти критерии в течение 60 дней с момента решения ФИДЕ, то санкции вступят в полную силу.

В ФШР не согласны с этим, подчеркивая, что федерация не нарушала Этического кодекса ФИДЕ. «ФШР занимается не политической деятельностью, а развитием шахматного спорта. Мы убеждены, что проведение шахматных турниров, прямая обязанность ФШР, не может быть поводом для введения санкций против ФШР и российских спортсменов».

«Наши юристы собирают документы, и мы подаем апелляцию на это несправедливое и политически ангажированное решение», — заявил ТАСС глава ФШР Андрей Филатов.

При этом в релизе комиссии есть и такой абзац: «Исключение не затрагивает права игроков, арбитров, тренеров и клубов, входящих в ФШР, на участие в шахматной деятельности». То есть если даже нашу федерацию лишат членства на два года, то российские игроки так же продолжат играть под нейтральным флагом, как сейчас (на уровне сборных мы играть и так не могли). Ничего не поменяется.

Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Гайана и Доминикана

Самое же отстранение также может быть обжаловано на Генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре, заявил Аркадий Дворкович. «Это решение первой инстанции, которое еще не вступило в силу, с которым многие из моих коллег по Совету ФИДЕ не согласны. Насколько я знаю, это решение будет опротестовано, и ФШР настаивает на рассмотрении этого вопроса на Генеральной ассамблее ФИДЕ в сентябре этого года. Безусловно, ассамблея не может не рассмотреть такой значимый для всего мирового шахматного движения вопрос».

Что касается «выговора» руководителю ФИДЕ, то многие эксперты считают, что это провокация, чтобы на той же Генеральной ассамблее поднять вопрос о досрочном снятии российского руководителя с занимаемой должности. Впрочем, рассчитывать на это противникам Дворковича не стоит.

Напомним, что на выборах в августе 2022 года бывший вице-премьер РФ набрал 157 голосов, Андрей Баришполец — всего 17. «Я ожидал убедительной победы, но прямо такого разгромного счета не ожидал, — делился мнением с «СЭ» генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский. — Считаю это высокой оценкой нашей работы: 157:16 — это такой счет, который говорит о многом».

С такой поддержкой Дворкович точно должен доработать свой президентский срок до конца. Если же говорить про комиссию по этике и дисциплине, то впервые она громко заявила о себе, когда дисквалифицировала Сергея Карякина. В 2022 году этот орган, куда входят представители таких «шахматных держав», как Гайана и Непал, посчитал, что поддержка российским гроссмейстером проведения СВО на Украине «нанесла ущерб репутации шахмат». Карякин не смог поучаствовать в турнире претендентов, а заменивший его Дин Лижэнь отобрался на матч за корону и затем стал чемпионом мира.

Решение по ФШР принимал новый состав комиссии, но и в нем тоже нет значимых фигур в мире шахмат. Ее председатель — из ЮАР, а заместитель — из Гайаны. Также в составе есть представители США, Швеции, Индии и Доминиканской Республики. Их имена вам ничего не скажут. Хотя последние решения наделали много шума.