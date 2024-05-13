Исполнительный директор ФШР отметил блестящую игру Леи Гарифуллиной и драматичную развязку в премьер-лиге.

В конце прошлой недели в Сочи определились победители FONBET Командного чемпионата России по шахматам. В мужском турнире победу праздновала команда спортивного клуба «КПРФ» (Москва), за которую выступали Александр Грищук, Даниил Дубов, Габриэл Саркисян (Армения), Максим Матлаков, Александр Морозевич, Павел Понкратов, Владимир Малахов и Никита Афанасьев. Женский турнир досрочно выиграла команда «Сима-ленд», представляющая Свердловскую область. За чемпионок выступали Лея Гарифуллина, Наталья Погонина, Марина Корнева, Екатерина Гольцева и Анастасия Дубникова.

Итоги десятидневных баталий «СЭ» подвел исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев.

Богиня шахмат Каисса улыбнулась команде Грищука и Морозевича

— Призовые места в премьер-лиге определились буквально за час до закрытия. Довольны такой конкуренцией?

— Правда, такой серьезной интриги я не припомню. Судьба второго места решалась в последней партии. Если бы Эрнесто Инаркиев сыграл вничью или проиграл Арсену Кухмазову, то, выражаясь шахматным языком, произошла бы рокировка. Шахматная сборная Москвы опустилась бы на третье место, а Русская шахматная школа поднялась бы на второе. Но Эрнесто подтвердил свой уровень. Судьба же первого места решилась, когда на четвертом часе игры заключительного тура стало понятно, что СК «КПРФ» обыгрывает сборную Белоруссии, а сборная Москвы свой матч проигрывает. СК «КПРФ» собрал очень мощный состав. Они и в прошлом году были фаворитами, но тогда финишировали на второй строчке. Не могу сказать, что все закономерно, но богиня шахмат Каисса улыбнулась команде Грищука и Морозевича.

Шахматисты на церемонии награждения по итогам командного чемпионата России по шахматам. Фото ФШР

— Сборная Белоруссии во главе с Денисом Лазавиком стала четвертой. Не было желания пригласить команды Китая или Индии?

— Командный чемпионат России не первый год проходит с формулировкой, что к участию допускаются сборные дружественных государств. Пока заявки поступали только от Белоруссии и Казахстана. Белорусы достойно сыграли в премьер-лиге и в женском турнире (девушки из союзного государства заняли 9-е место из 18), а казахи выиграли первенство России среди юношей 2010 г.р. и моложе. Они набрали одинаковое количество очков с ДЮСШ им. Ботвинника, но обошли москвичей за счет победы в личной встрече. Такое сотрудничество идет всем только на пользу, в первую очередь нашим ребятам, которым по объективным причинам сейчас не хватает международной практики.

Конечно, было бы интересно, если бы в следующем году в Сочи приехали сборные Индии и Китая. Будем работать над этим.

— В женском турнире «Сима-ленд» обеспечила себе победу за тур до конца, а игравшая на первой доске Лея Гарифуллина набрала 8 очков из 9 возможных. Выдающийся результат?

— Лея — большой молодец. Напомню читателям, что она действующая чемпионка России по блицу, а нелепая случайность не позволила ей отобраться на турнир претенденток-2024 (заняла пятое место в Grand Swiss-2023).

В прошлом году Лея добилась стремительного прогресса, а в этом из подающей надежды превращается в одного из лидеров женских шахмат России. На первой доске показать такой сильный результат, обыграв в том числе чемпионку России Баиру Кованову и нашу прославленную чемпионку Валентину Гунину, — это дорогого стоит. Отмечу, что у женщин играли почти все наши топ-шахматистки, за исключением Александры Горячкиной и Екатерины Лагно, которые отдыхают после тяжелейшего турнира в Торонто. А Полина Шувалова очень достойно смотрелась в премьер-лиге.

Что касается интриги в женском турнире, то она заключалась в том, кто сможет бросить вызов сборной Москвы, традиционно собирающей очень сильный состав. Это удалось сделать команде из Екатеринбурга, которая в первом туре сыграла вничью с Новосибирском, но потом девушки больше не допускали осечек. У них все сложилось: лидер в отличной форме, уверенная победа в личном матче против Москвы (3,5:0,5), запредельный настрой. Несмотря на досрочную победу, команда Гарифуллиной в последнем туре билась так, будто еще ничего не ясно. Порадовали болельщиков, молодцы.

Фото ФШР

На Игры БРИКС мы выставим сильнейший состав

— Команда «Сима-ленд» выиграла и высшую лигу, добившись повышения в классе. В следующем году соберут сильный состав под премьер-лигу?

— Налицо грамотная работа по формированию команды исполнительного директора Федерации шахмат Свердловской области Альберта Степаняна. В команде было два «дядьки-наставника» — крепкие гроссмейстеры Дмитрий Кокарев и Денис Хисматуллин, а также два совсем молодых парня — Артем Пингин и Алексей Прохоров. Этот сплав молодости и опыта дал отличный результат. В середине турнира они проиграли крепкой команде «Формула шахмат», но нашли в себе силы «накатить» на финише. В премьер-лиге на следующий год ждем от них прорыва.

В целом хотел бы сказать, что высшая лига всегда получается зрелищным турниром. Там, как правило, собирается пять-шесть равных команд, и бескомпромиссная борьба идет до последних минут всего турнира.

— В этом году командный чемпионат России десятый год подряд прошел в гранд-отеле «Жемчужина». Как отметили мини-юбилей?

— Я бы сказал, что с размахом. Благодаря поддержке FONBET впервые была организована видеотрансляция партий с комментариями гроссмейстера Георгия Кастаньеды и Виктории Еркиной. Также была определена самая красивая партия турнира. После долгих раздумий жюри остановило свой выбор на поединке Ярослава Ремизова и Александра Трускавецкого, где победу одержали белые. Ярослав получил от нашего спонсора сертификат на поездку в Москву, где он посетит решающий матча Кубка России по футболу-2023/24. Надеюсь, что наше сотрудничество с FONBET продолжится и мы вместе будем развивать российские шахматы.

— Ближайший крупный старт для наших шахмат — Игры БРИКС, которые пройдут с 12 по 22 июня в Казани?

— Да, все верно. Непосредственно шахматный турнир состоится с 17 по 22 июня, в программу войдут рапид и блиц. Могу сказать, что мы выставим сильнейший состав. Сейчас фамилии озвучивать не буду, но уверяю, что в Казани вы увидите многих наших звезд. Ну а следом, уже 25 июня, в Нижнем Новгороде начнется высшая лига чемпионата России, где у шахматистов будет возможность отобраться в суперфинал.