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29 апреля, 23:05

«Непомнящий упустил шанс на победу. Но считаю его фаворитом тай-брейка». Колонка Сергея Карякина

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Ян Непомнящий.
Фото Anna Shtourman / ФИДЕ
Дин Лижэнь.
Фото Anna Shtourman / ФИДЕ
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Мнение российского гроссмейстера о матче за мировую шахматную корону.

Россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону. Все решится на тай-брейке в воскресенье, 30 апреля. Авторское мнение для «СЭ» от вице-чемпиона мира.

— Дину очень сильно повезло и, если разбирать противостояние более детально, можно выделить несколько моментов, — отмечает Карякин. — Начнем с того, что Ян был хорошо готов. Он получил приятную позицию, но в какой-то момент сыграл не так жестко. После чего китаец мог перевести русло борьбы в очень перспективную для него гавань. Ни о каком большом перевесе речи идти не могло, но то, что представитель Поднебесной ничем не рисковал, это факт. Вместо этого он совершил безумный кавалерийский наскок в духе шахмат XIX столетия.

Когда же Ян сделал несколько точных защищающихся ходов, китаец надолго задумался, поняв, что его авантюра абсолютно бесперспективна. Тут уже нужно было думать не о нападении, а об очень сложной защите. К чести для Дина, оборону он держал довольно крепко, но это явно не то, о чем он мечтал, имея белый цвет.

Дин Лижэнь и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. «Тай-брейк будет максимально нервным. Болельщикам будет весело». Рублевский — о развязке матча за корону

На этом приключения не закончились. В эндшпиле Дин мог несколькими ходами свернуть партию на мирные рельсы, но сегодня он не искал легких путей. Если говорить объективно, то китаец допускал серьезные ошибки. В какой-то момент сильный компьютер показывал за Яна выигрыш.

Сейчас нужно признать, что Непомнящий упустил хороший шанс на победу. И такая череда неточностей повторилась как минимум два раза. В итоге у Яна оказалась лишняя пешка, которая при надежной обороне ничего ему не давала. Именно в этот момент нужно признать абсолютное хладнокровие Лижэня. При этом Дин тратил очень много времени на принятие решений, и было видно, как тяжело ему это дается.

Дин Лижэнь.
Anna Shtourman / ФИДЕ

Если делать вывод по классической части матча, то могу констатировать, что Дин находится в плохой форме и ошибался гораздо чаще, чем Ян. Непомнящий действует более сбалансированно, но сейчас это не имеет никакого значения, потому что завтра поединок начнется с чистого листа. Мир получит нового чемпиона мира в зависимости от того, с какой ноги проснется китаец или россиянин.

Считаю Яна небольшим фаворитом, и если Дин будет продолжать действовать также пассивно, то его шансы привезти корону в Китай ничтожно малы. Из своего личного опыта знаю, какой Лижэнь боец, но и Ян признанный мастер быстрой игры.

Завтра определится новый чемпион мира, и мы желаем нашему соотечественнику победы!

Ян&nbsp;Непомнящий&nbsp;&mdash; Дин Лижэнь. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий

Правила тай-брейка

4 партии с контролем времени 25 минут на партию + 10 секунд после каждого хода; в случае равного счета после 4 партий: 2 партии с контролем времени 5 минут на партию + 3 секунды после каждого хода. В случае равного счета — еще 2 партии на тех же условиях. В случае равного счета после предыдущей серии: одна партия с контролем времени 3 минуты на партию + 2 секунды после каждого хода. В случае ничейного результата соперники меняют цвета фигур и проводят по одной партии на тех же условиях до тех пор, пока один из них не одержит победу.

Победитель тай-брейка становится 17-м чемпионом мира по шахматам.

Шахматы
Дин Лижэнь
Сергей Карякин (шахматы)
Ян Непомнящий
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