Ломал ногу на турнире и мог вместо шахмат выбрать го. Истории о 17-м чемпионе мира

Неизвестный Дин Лижэнь, выигравший чемпионский матч у Яна Непомнящего.

Дин Лижэнь выиграл матч-триллер у Яна Непомнящего в Астане и стал первым чемпионом мира из Китая. О новом шахматном короле в открытом доступе не так много информации. Перед матчем журналисты собирали ее буквально по крупицам. Дин не ведет соцсети, отказывается от любых активностей, если они не прописаны в контракте, практически не дает интервью.

Но в столице Казахстана Лижэнь стал немного раскрываться. Рассказал, что сошелся со своим секундантом Рихардом Раппортом на фоне общей страсти к американской поп-музыке 1970-1980-х, отметил, что почти все свободное время тратит на изучение английского и даже приоткрыл подробности личной жизни.

«Я должен постараться вновь стать тем, кем я был в 2019 году, — отметил Дин в интервью El Pais перед первой партией. — Сначала меня выбила из колеи пандемия, в то же время у нас с моей бывшей девушкой произошел кризис в отношениях, который привел к расставанию. Шахматы в данный момент заполняют мою жизнь, но помимо этого у меня появился близкий человек. Она и моя команда секундантов очень помогают мне сейчас, вытаскивают меня из эмоциональной ямы».

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FIDE

Первый запасной по рейтингу

Сергей Карякин, обладатель Кубка мира, чемпион мира по рапиду и блицу: «В 2018 году мы вместе с моим секундантом Денисом Хисматуллиным вышли на прогулку во время супертурнира в норвежском Ставангере. И вдруг видим, на земле сидит Дин Лижэнь, а рядом лежит его велосипед, — написал в своем Telegram-канале Карякин. — Со смущенной улыбкой Дин сказал, что упал с велика, но все нормально, помощь не нужна.

На следующий день был выходной, в рамках которого были запланированы определенные активности. Видно было, с какой болью Лижэню давался каждый шаг, но он героически отработал [все спонсорские обязательства]. А на следующий день он все же был вынужден сняться с турнира. Выяснилось, что это было не просто падение, в больнице ему диагностировали перелом бедра. Все участники турнира были поражены мужеством Дина, который как ни в чем не бывало хотел продолжить турнир. Одним словом, вел себя как настоящий чемпион!

В прошлом году, когда меня незаконно дисквалифицировала ФИДЕ за гражданскую позицию, вместо меня на турнир претендентов попал Лижэнь как первый запасной по рейтингу. Удача сопутствовала Дину и дальше, в последнем туре в Мадриде он выиграл ничейную позицию у Хикару Накамуры, занял лишь второе место, но все равно отобрался на матч ввиду отказа Магнуса Карлсена защищать свой титул.

В завершившимся матче с Непомнящим Лижэнь был далек от своей лучшей формы образца 2018-2019 годов, но бойцовские качества Дина и удача, которая благоволила ему на протяжении всего матча, сделали свое дело! Объективно, Ян играл лучше, но допускал серьезные ошибки при реализации преимущества. Особенно это было видно в 12-й партии матча, когда Ян вел в счете и мог выиграть партию, а с ней фактически и матч, но вместо этого проиграл. И 14-я партия, где он пару раз прошел мимо выигрыша, а с ним и мимо долгожданного титула...

Я уже несколько лет не видел вживую Дина, но, когда вспоминаю о нем, у меня все время картинка перед глазами, как он сидит на земле и на ломаном английском говорит: «I am ok!» По крайней мере, надеюсь, что Лижэнь не забудет, благодаря кому попал на турнир претендентов".

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Играл с четырех лет

Чэнь Лисин, тренер девятой чемпионки мира Чжу Чэнь и один из первых тренеров Дин Лижэня: «Дин долго не мог определиться: остаться в шахматах или перейти в го. И там и там у него были высокие результаты по детям, но долго совмещать эти дисциплины невозможно. В итоге он выбрал шахматы, и стал бить рекорд за рекордом. Хотя го в Китае более популярна. Звезды го, пожалуй, более известны в стране, чем самые выдающиеся представители шахмат».

Сам Дин подтверждал эту информацию.

«Я научился играть в шахматы, когда мне было всего четыре года. В то время Вэньчжоу (где я жил) неофициально назывался Городом шахмат. Здесь была очень хорошая атмосфера, чтобы учиться и играть, — открывались школы и проводились соревнования. Моя мать, которая работала медсестрой, договорилась со своим коллегой по работе, что они будут обучать своих сыновей одной из разновидностей шахмат. Мой первый шахматный друг Чэнь Ибо сейчас известный китайский арбитр. На самом деле вначале мы могли выбирать между китайскими и «традиционными» шахматами. И мы выбрали «традиционные».

Эмиль Сутовский, генеральный директор ФИДЕ, призер Всемирной шахматной олимпиады-2010: «Лично я с ним мало знаком. Когда он начинал карьеру, я уже заканчивал. Помню, пару раз мы пересекались на уровне сборных. Он играл на первой доске с Борисом Гельфандом, а я на второй — с Юй Янъи. После матча мы вместе пытались проанализировать партии, хотя Дин тогда почти не знал английского. Сейчас он его подтянул. При этом он сразу показался мне очень уважительным и корректным парнем. Всегда с милой улыбкой на лице. В общем, все эпизоды нашего соприкосновения были достаточно мимолетными, но в то же время достаточно приятными. Я хорошего мнения о нем как о человеке и, безусловно, очень высокого мнения как о шахматисте».

FIDE

Извинился за свою победу

Рихард Раппорт, 13-й номер рейтинга ФИДЕ, секундант Лижэня на матче в Астане: «Дин — очень разносторонняя личность. Его интересы не сосредоточены исключительно на шахматах. Лижэнь любит открывать для себя новую музыку, изучать искусство, литературу. Когда он учился на юриста в Университете Пекина, то его любимым предметом была литература. Мы сдружились после Кубка мира-2017, на котором Дин... выбил меня в четвертьфинале. Тогда он извинился за свою победу, и это показалось мне очень мило. Мы начали общаться, а впоследствии и стали друзьями. Поэтому, когда Лижэнь предложил мне стать своим секундантом в матче с Непо, я сразу дал согласие».

Илья Левитов, бывший исполнительный директор ФШР, создатель YouTube-канала Levitov Chess: «Вспомнил историю про Дина. Мой близкий друг, главный редактор New in Chess Дирк Ян тен Гюйзендам, как-то забрал Лижэня из Вейка и водил по музеям Амстердама. Дирка поразило, что каждый раз, когда китайский шахматист не мог точно выразить свою мысль по-английски, он лез в словарь и долго искал не просто подходящее слово, а именно ТОЧНЫЙ перевод. Кстати, на этом мои познания о новом чемпионе мира заканчиваются. Реально, не знаю о нем больше ни-че-го».