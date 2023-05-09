«Это был единственный раз, когда я играл в классику с похмелья». Карлсен вспомнил бессонную ночь в Лондоне

Магнус, похоже, не сыграет в турнире претендентов-2024.

На днях вышла вторая часть разговора Магнуса Карлсена и Эшлида Брина в подкасте Sjakksnakk Podcast. В первом выпуске 16-й чемпион мира много рассказывал о матче между Дин Лижэнем и Яном Непомнящим в Астане и отметил, что классика постепенно умирает. Во второй — поделился безумным случаем, который произошел с норвежцем в ходе отбора на турнир претендентов-2013, а также дал понять, что, скорее всего, не вернется в чемпионский цикл в 2024 году.

Не спал ни минуты

Шестнадцатый чемпион мира рассказал, что он не спал ни минуты перед партией с Люком Макшейном в London Chess Classic 2012. Со своими друзьями и шахматным журналистом Одином Бликра Веа он решил отпраздновать свой день рождения в боулинг-клубе и хорошо поужинать. Отметим, что россиянин Ян Непомнящий, в то время работавший секундантом у Карлсена, первым решил отправиться домой.

«Мы же свернули немного не туда... Это первый и единственный раз, когда я играл в классические шахматы с похмелья, — вспоминает Магнус. — Я вообще не спал перед партией. В Лондоне есть такая тема, что участники должны сидеть в зале за десять минут до начала партии. Я пришел и задремал, пока вдруг сквозь сон не услышал, как меня зовут. Я такой: «О!» — и пришлось подниматься на сцену».

Малкольм Пейн, главный организатор турнира, не заметил ничего странного: «Он дремал в первом ряду — я подумал, что он вспоминает подготовку или что-то в этом роде. Он встрепенулся, когда услышал свое имя», — приводит его слова NRK.

У Карлсена возникли проблемы: «Я чувствовал себя настолько уставшим и больным, что в какой-то момент хотел сдаться. Был уверен, то меня переиграют». Но на 28-м ходу Макшейн допустил грубый зевок. И Магнус практически моментально довел партию до победы. «Я мечтал закончить как можно быстрее, чтобы отправиться в отель спать».

Карлсен в итоге выиграл тот турнир, а также побил рейтинговый рекорд Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом).

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Сыт по горло

Также Магнус рассказал, что для него уже не так важно возглавлять рейтинг. Раньше было иначе. Отметим, что Карлсен возглавляет классический рейтинг ФИДЕ с 2012 года.

«Я чувствую, что изменился. Я уже давно внутренне отказался от участия в чемпионском цикле, — говорит норвежец. — В течение нескольких лет мне было важно занимать верхнюю строку в мировом рейтинге, но теперь я очень редко играю в классические шахматы, поэтому и отношение к первому месту тоже меняется. Я постараюсь остаться номером один, с большим отрывом. Но сейчас, когда я так мало играю в турнирах, мне уже не кажется, что это так важно. Чаще всего я об этом просто не думаю».

По словам Карлсена, контроль в классику слишком долгий. Играть одну партию по пять-шесть часов — слишком утомительно.

«Играть в классические шахматы интересно чисто на интеллектуальном уровне. Приятно, когда есть время подумать, во всем разобраться, но я сыт по горло всей этой подготовкой. Меня раздражает, что каждый раз нужно придумывать какие-то новые идеи, чтобы просто получить возможность играть. Если бы не это, классический контроль был бы моим любимым. Но сегодняшнее положение дел разочаровывает».

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Один процент на участие в турнире претендентов в Торонто

«При нынешнем формате шансы моего участия невелики. Если формат изменится, то все возможно. Но вероятность того, что я сыграю в следующем турнире претендентов, менее одного процента, — подчеркивает Магнус. — Моя мотивация? У меня на сегодняшний день нет каких-то амбициозных целей. Я почти отказался от попыток достичь рейтинга 2900, это очень, очень сложно сделать. Я получаю удовольствие, играя в шахматы, но моя мотивация меняется от турнира к турниру. Когда я последний раз играл во Франции, мне нравилось проводить время в горах с моей семьей, и я совершенно не хотел жертвовать временем со своими родными, чтобы попытаться подготовиться. Просто садился за доску и старался играть как можно лучше, не более того. Но иногда я действительно хочу победить. Так или иначе, участие в крупнейших турнирах совершенно не гарантирует высокой мотивации».

Ближайший турнир в классику в календаре 16-го чемпиона мира — Norway Chess-2023, который состоится с 29 мая по 9 июня. Компанию Карлсену составят Хикару Накамура, Алиреза Фируджа, Нодирбек Абдусатторов, Гукеш Доммараджу, Аниш Гири, Шахрияр Мамедьяров, Уэсли Со, Фабиано Каруана и Арьян Тари.