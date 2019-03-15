Владимир Путин поздравил мужскую сборную России с победой на ЧМ

Президент России Владимир Путин поздравил российскую национальную команду, которая выиграла командный чемпионат мира в Астане. В то же время, напомним, женская команда России в Астане заняла второе место.

"С.Карякину, Я.Непомнящему, А.Грищуку, Д.Андрейкину, В.Артемьеву, мужской сборной команде России, победившей на командном чемпионате мира по шахматам 2019 года в Астане (Казахстан)

Уважаемые Сергей Александрович, Ян Александрович, Александр Игоревич, Дмитрий Владимирович и Владислав Михайлович!

Поздравляю вас с триумфом.

На соревнованиях в Астане вам не было равных. В каждой сыгранной партии вы проявили мастерство, спортивный талант, умение концентрироваться на поставленных задачах. Выступили как сильная, единая команда и впервые за шесть лет завоевали почетное "золото" чемпионата мира, причем досрочно.

Желаю вам новых успехов и всего самого доброго", – говорится в телеграмме Путина.