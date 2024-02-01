Вице-чемпион юниорского ЧМ высказался о расследовании Крамника

Вице-чемпион юниорского ЧМ-2023 Арсений Нестеров в интервью «СЭ» рассказал об отношении к возможному глобальному читерству в онлайн-шахматах. Об этом регулярно говорит 14-й чемпион мира Владимир Крамник.

— Как относитесь к расследованию Крамника?

— Мне трудно оценить математическую базу его доводов. У меня всегда были сложности с этой наукой. При этом в части, которую можно оценить как здравый смысл, Крамник прав. Есть смысл читерить с финансовой точки зрения. И многие пользуются этим. При этом я могу объяснить, как тот же Накамура показывает такие фантастические перформансы.

— Когда Крамник усомнился в том, что Хикару мог набрать 45,5 очка из 46...

— Да. По своему опыту, я стал оказывать сопротивление Накамуре онлайн только в 6-7-й очной партии. До этого не понимал, как с ним бороться. Не мог приспособиться к его дебютам, стилю, адаптироваться к скорости. Поэтому если он будет играть с сильно уступающим в классе шахматистом, проводя с ним, например, три партии, то он вполне может выиграть 3:0. Если бы он набрал 45,5 из 46 в матче против одного гроссмейстера, то это выглядело бы странно. Но если он выбивает такой рекорд против 20 человек, то это объяснимо, хотя все еще остается выдающимся результатом. И аргумент Крамника, что никто не должен быть выше закона и всех надо проверять, правильный.

— Бывали ли случаи, когда вы подозревали своих соперников в нечестной игре?

— Бывали. Есть несколько известных личностей, которые регулярно попадают в призы на «Титульных вторниках» и других крупных онлайн-турнирах. Многие подозревают их в читерстве, но прямых обвинений никогда не было. Есть и отдельные партии, когда чувствую, что человек вряд ли бы смог найти такое продолжение в сложнейшей позиции. Но это ощущения, доказательств нет. В онлайн-шахматах обоснованные подозрения и паранойя имеют очень тонкую грань. Можно превратиться в Гату Рустемовича Камского и начать обвинять каждого, кто тебя обыгрывает. При всем уважении к этому титулованному гроссмейстеру.

25 декабря портал Chess.com закрыл доступ к блогу Крамника. Позднее стало известно, что аккаунт 14-го чемпиона мира удален.