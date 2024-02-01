Нестеров — о Ниманне: «Он может сыграть на уровне 3300 или 2100. Как говорится, крутите барабан»

Вице-чемпион юниорского ЧМ-2023 Арсений Нестеров в интервью «СЭ» высказался о том, как можно бороться с читерством в онлайн-шахматах.

— Всем запомнилась ваша победа на юниорском ЧМ (до 21 года) над рейтинг-фаворитом Хансом Ниманном в последнем туре. Могли бы вы напомнить ее детали?

— Я не могу сказать, что у меня был великий пиетет к Хансу. В первую очередь это была важная партия с турнирной точки зрения. Что называется, must win, а я играю черными. Всегда трудно угадать, какой дебют сыграет Ханс: он очень разноплановый шахматист. Поэтому решил, что при любом раскладе буду выглядеть солидно и надежно. И эта стратегия сработала. Не имея особых предпосылок, он начал играть на победу и заигрался. За первое место мы не боролись, но это была важная партия в борьбе за тройку.

— Играли ли вы странные партии на «живых» турнирах? Когда не было серьезных проверок.

— Подозрения были. Причем несколько раз я точно оказывался не прав. Например, в одном из турниров маленький мальчик с низким рейтингом показывал какой-то невероятный перформанс. Я подумал: а вдруг он использует подсказки? Но позже, проанализировав его партии, решил, что это просто молодой растущий талант, который поймал кураж. Плюс были случаи, когда я играл против людей, уже замешанных в скандалах. Как с тем же Хансом. Никогда не знаешь: он сыграет на уровне 3300 или 2100? Со мной сыграл на 2100. Повезло. Как говорится, крутите барабан (смеется).

— Есть идеи, как бороться с читерством?

— Возможно, ускорение контроля... Честно, я могу предложить множество вариантов, но не факт, что хотя бы один из них поможет. Что касается онлайн-шахмат, то мне понравились идеи Максима Вашье-Лаграва, которые он озвучил в одном из подкастов.

Во-первых, ты полностью прекращаешь участвовать в призовых турнирах из дома. Во-вторых, ты можешь играть в призовых турнирах из места, которое проверено и одобрено платформой. Это могло бы быть эффективно. Конечно, речь не про «Титульные вторники», а про элитные рапиды.

В 2022 году норвежец Магнус Карлсен обвинил Ниманна в жульничестве, но 28 августа 2023-го Chess.com объявил о мирном урегулировании спора между шахматистами.

В начале сентября 2023 года российский шахматист Владимир Крамник провел две партии с Ниманном на портале Chess.com, после чего заявил о странностях в игре американца и заявил, что больше не хочет с ним играть.