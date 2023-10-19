В Сочи прошли чемпионаты России по рапиду и блицу

В Гранд отеле «Жемчужина» в Сочи проходят личные и командные чемпионаты России по блицу среди мужчин и женщин. Уже подведены итоги личных чемпионатов, а также командного первенства по блицу.

Перед началом соревнований исполнительный директор ФШР Александр Ткачев объявил о том, что бренд LADA стал официальным автомобильным партнером Федерации шахмат России и поддержал престижный фестиваль «Гран-при Черного моря 2023». Абсолютную победу в серии одержал московский гроссмейстер Никита Афанасьев, ставший обладателем автомобиля LADA Niva Legend.

Чемпионаты России по блицу (195 участников в мужском, 86 в женском) проходили по швейцарской системе в 13 туров. По 10,5 очков набрали гроссмейстеры Жамсаран Цыдыпов (Республика Бурятия), Александр Грищук (Москва) и Борис Савченко (Московская область). Именно в таком порядке расставили их дополнительные показатели.

У женщин чистое первое место заняла женский гроссмейстер Лея Гарифуллина (Свердловская область) — 10,5 очков. На пол-очка отстала женский международный мастер Маргарита Лысенко (Московская область), на одно очко — женский международный мастер Маргарита Потапова (Республика Крым).

Чемпионом России по быстрым шахматам (198 участников) стал международный мастер Роман Кезин (Новосибирская область). Он набрал 8,5 очков из 11 и по дополнительным показателям обогнал гроссмейстеров Павла Понкратова (2-е место) и Михаила Демидова (3-е место, оба — Москва).

Женский турнир (84 участницы) завершился точно так же — по 8,5 очков из 11 набрали три участницы. По коэффициенту первой стала женский гроссмейстер Анастасия Боднарук (Санкт-Петербург), второй — женский гроссмейстер Дарья Чарочкина (Москва), а третьей — мастер ФИДЕ Екатерина Гольцева (Нижегородская область).

В командном чемпионате по блицу (40 коллективов) не было равных московской дружине «Централ Парк Тауэр». Александр Грищук, Дмитрий Андрейкин, Даниил Дубов и Максим Матлаков набрали 24 командных очка из 26 возможных и на 4 очка опередили Шахматную сборную Москвы (Владимир Малахов, Вадим Звягинцев, Алексей Дреев, Никита Афанасьев и Михаил Кобалия). Третьей с 18 очками финишировала команда «Кубань», которая при этом представляла Московскую область. За нее выступали Борис Савченко, Павел Смирнов, Андрей Девяткин и Олег Ваструхин.

В женском чемпионате (14 команд) судьбу золотых медалей решил «фотофиниш». 21 очко набрали «Наставник» (Ростовская область) и Спортивная школа по шахматам и шашкам — 1 (Санкт-Петербург). Сумма личных очков оказалась чуть лучше у представительниц Ростова-на-Дону — 38 против 37,5. За чемпионок выступали: Дарья Чарочкина, Баира Кованова, Анастасия Травкина, Екатерина Кирдяшкина и Юлия Евтеенко. Серебряные призеры — Анастасия Боднарук, Евгения Овод, Анастасия Кейнянен, Татьяна Гетьман и Дарья Юрасова. На третьем месте финишировали шахматистки из Республики Беларусь: Варвара Полякова, Александра Тарасенко, Ксения Норман и Ксения Зелянцова.

В чемпионате России по быстрым шахматам команда «Централ Парк Тауэр» оформила золотой дубль. В женском чемпионате первенствовал столичный коллектив «ШСМ», за который выступали Екатерина Ковалевская, Ольга Баделько, Дарья Войт, Александра Оболенцева и Екатерина Борисова.