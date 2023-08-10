Уфа принимает Мемориал Веры Пензиной

8 августа в Государственном концертном зале «Башкортостан» прошла торжественная церемония открытия этапа Кубка России по шахматам среди женщин «Мемориал Веры Пензиной — 2023».

На открытии выступили почетные гости: Министр спорта Республики Башкортостан Руслан Хабибов, исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев, председатель Федерации шахмат Республики Башкортостан Филюс Ишбулатов и другие.

После четырех туров лидируют Дарья Чарочкина (Москва) и Маргарита Лысенко (Московская область). В их активе по 3,5 очка. По 3 очка набрали Валентина Гунина, Дарья Войт (обе — Москва), Екатерина Гольцева (Нижегородская область), Ольга Петрухина (Республика Башкортостан), Баира Кованова (Саратовская область), Алиса Нур-Мухаметова (Республика Татарстан) и Глафира Усачева (Московская область).

Соревнование завершится 14 августа.