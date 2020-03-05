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Турнир претендентов смогут посетить болельщики

03:54

Директор турнира претендентов-2020 Альберт Степанян сообщил, что поединок между китайским гроссмейстерам Дин Лижэнем и Ван Хао пройдет при зрителях, несмотря на эпидемию коронавируса.

— Мы не рассматриваем вариант, чтобы проводить матчи без зрителей, — цитируют «Известия» Степаняна. — Но мы тесно взаимодействуем с руководством Роспотребнадзора, и если вдруг ситуация изменится, будем принимать меры. Пока всё идет в рабочем порядке. Важно, что мы выбрали площадкой проведения турнира один из отелей города, где будут проживать игроки и их тренеры. Это упрощает организацию. Еще один момент — вход на турнир будет бесплатным, и его смогут посетить все любители шахмат.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/983284/timur-ganeev/zabolelshchiki-kak-kitaiskii-patogen-podbiraetsia-k-sportu

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