Турнир претендентов смогут посетить болельщики

Директор турнира претендентов-2020 Альберт Степанян сообщил, что поединок между китайским гроссмейстерам Дин Лижэнем и Ван Хао пройдет при зрителях, несмотря на эпидемию коронавируса.

— Мы не рассматриваем вариант, чтобы проводить матчи без зрителей, — цитируют «Известия» Степаняна. — Но мы тесно взаимодействуем с руководством Роспотребнадзора, и если вдруг ситуация изменится, будем принимать меры. Пока всё идет в рабочем порядке. Важно, что мы выбрали площадкой проведения турнира один из отелей города, где будут проживать игроки и их тренеры. Это упрощает организацию. Еще один момент — вход на турнир будет бесплатным, и его смогут посетить все любители шахмат.