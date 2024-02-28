Теймур Раджабов считает, что никто из молодых топ-шахматистов не способен закрепиться в топ-3

Обладатель Кубка мира-2019 Теймур Раджабов в интервью «СЭ» отметил, что не видит преемников Магнуса Карлсена среди звезд нового поколения.

— Кто из молодых суперталантов вам наиболее импонирует? Гукеш, Фируджа, Прагнанадха, Эригайси, Абдусатторов, Кеймер...

— Трудно сказать. Они не показывают результатов чемпионского уровня, какие в их годы демонстрировал Карлсен. Нет суперкласса и четкой доминации над коллегами. Никто из перечисленных игроков сейчас не готов закрепиться за топ-3 мирового рейтинга. В отличие от того же тенниса, в шахматах сейчас нет юниора, который будет стабилен из турнира в турнир. Карлсен по-прежнему недосягаем. Есть он и все остальные. И между ними идет уличная драка. Да, где-то рядом Каруана, Накамура, Непомнящий. Но все плюс-минус ровесники норвежца.

— Несколько лет назад таким доминирующим юниором выглядел Алиреза Фируджа?

— Алиреза — хороший парень, у нас с ним отличные отношения, но он никогда не казался мне шахматистом, способным доминировать над элитой. Возможно, я заблуждаюсь. Нодирбек и Гукеш порой радуют блестящей игрой, но уже в следующем турнире могут провалиться. С такой нестабильностью тяжело бороться за звание чемпиона мира.