Смагин считает, что шахматистке Горячкиной будет сложно отобраться на мужской Кубок мира

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что россиянке Александре Горячкиной будет непросто отобраться на мужской Кубок мира по шахматам через чемпионат Европы.

«Чаще всего чемпионаты Европы выигрывали российские шахматисты, и я на 80% уверен, что опять кто-то из россиян снова выиграет турнир. Сложно сказать, кто именно, потому что на таких турнирах часто возникает неожиданный победитель. У нас многие шахматисты отбирались на Кубок мира через чемпионат Европы, я думаю, что и сейчас мы сможем заработать не менее 10 квот. Что касается Александры Горячкиной, то она полюбила мужские соревнования, и хотя практика показала, что это не самый лучший способ подготовки к женским соревнованиям, она считает, что партии с мужчинами повышают ее класс. Думаю, в топ-50 она точно войдет, но отобраться на Кубок мира ей будет сложно, хотя шансы у нее есть. Чтобы попасть на Кубок мира, нужно иногда показывать какой-то риск, что Александра делать не любит», — приводит слова Смагина ТАСС.

В пятницу в Сербии стартует мужской чемпионат Европы. По его итогам 23 лучших шахматиста получат право сыграть на Кубке мира.