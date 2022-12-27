Смагин считает, что россияне могут догнать Карлсена на чемпионате мира по рапиду

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин считает, что российские спортсмены могут догнать действующего чемпиона мира по классическим шахматам Магнуса Карлсена на чемпионате мира по рапиду в Казахстане.

«Сегодня был непростой день, нельзя сказать, что выступили блестяще, но в целом сыграли хорошо. Многие подтянулись и висят на хвосте у лидеров. Несмотря на то, что наибольшие шансы на победу у Магнуса Карлсена, удача может повернуться лицом к любому из наших шахматистов. У нас Даниил Дубов, Ян Непомнящий и Александр Грищук подтянулись, есть шансы как минимум попасть в тройку. Карлсен все-таки очень хорош, играет сильно и уверенно, но пока шансы его опередить сохраняются», — приводит слова Смагина ТАСС.

После второго игрового дня Карлсен занимает первое место в турнирной таблице, набрав 7,5 очка в девяти партиях, второе место занимает россиянин Владимир Федосеев (7 очков). Россияне Даниил Дубов и Владислав Артемьев набрали по 6,5 очка, Ян Непомнящий, Алексей Сарана, Евгений Томашевский, Александр Грищук, Жамсаран Цыдыпов и Дмитрий Андрейкин — по 6.

Чемпионаты мира по рапиду и блицу начались 25 и завершатся 31 декабря. Призовой фонд турниров — один миллион долларов.