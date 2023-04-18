Смагин считает, что Лижэнь запутался в своих вариантах в партии против Непомнящего

Вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин прокомментировал результат седьмой партии матча за мировую шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайцем Дин Лижэнем.

«Матч стал слишком боевым, отлично, что сегодня оказался наш день, хотя в какой-то момент у Яна были проблемы. Проиграв в шахматном плане дебют, он стал играть рационально, может, не всегда идеально, но надежно. Китаец все время искал лучшего продолжения, добился перевеса, но он слишком долго думал и попал в цейтнот. В конце он принял ужасное решение, запутался в своих вариантах и проиграл партию в два-три хода», — приводит ТАСС слова Смагина.

18 апреля Непомнящий белыми фигурами обыграл Лижэня. Представитель Китая сдался на 37-м ходу. Счет в матче стал 4:3 в пользу российского шахматиста.