Непомнящий назвал предельно напряженной седьмую партию матча за шахматную корону

Российский шахматист Ян Непомнящий прокомментировал победу над китайцем Дин Лижэнем в седьмой партии матча за мировую шахматную корону.

Во вторник партия, в которой россиянин играл белыми фигурами, завершилась на 37-м ходу.

«Не сказал бы, что вся партия была напряженной, – отметил на пресс-конференции Непомнящий. – Я чувствовал, что у меня все в порядке, но в какой-то момент пришло ощущение, что появилось очень много резких линий. Был момент когда я долго не мог понять, что делать. Поэтому потратил довольно много времени на то, чтобы просчитать все риски. Мой соперник тоже много думал, в итоге мы подошли в развязке партии имея всего по 15 минут. В цейтноте Дин сыграл неточно, у меня же получилось просчитать варианты, которые позволяли выиграть. Рад, что вновь вышел впереди, но самое сложное впереди».

Счет в противостоянии стал 4-3 в пользу Непомнящего. Восьмая партия состоится в четверг, россиянин будет играть черными.