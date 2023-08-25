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Сегодня, 13:09

Смагин — о сменивших гражданство шахматистах: «Через какое-то время они будут пытаться вернуться»

Сергей Разин
корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин поделился мнением о спортсменах, сменивших гражданство.

«Переходы в шахматах практически не связаны со спортивными причинами, многие привыкли играть в Европе, и не хотят ездить по Азии. ФИДЕ дала шахматистам право спокойно переходить в европейские федерации, и мне кажется, что эти правила слишком либеральные, спортсмены уходят от нас без всяких компенсаций. Сейчас наша федерация мало что может с этим процессом поделать, но нужно трезво смотреть на ситуацию и думать, как воспитывать следующее поколение шахматистов. Что касается ушедших, я думаю, что через какое-то время они будут так или иначе пытаться вернуться», — приводит слова Смагина ТАСС.

После перехода ФШР в Азиатскую шахматную федерацию ФИДЕ разрешила россиянам без ограничений переходить в европейские сборные.

24 августа серебряный призер чемпионата России Санан Сюгиров сменил спортивное гражданство на венгерское.

Источник: https://tass.ru/sport/18585829
ФИДЕ
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