Смагин оценил шансы Лагно и Горячкиной попасть на турнир претенденток

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин считает, что россиянки Екатерина Лагно и Александра Горячкина имеют отличные шансы завоевать путевки на турнир претенденток на последнем этапе «Гран-при ФИДЕ».

«У наших шахматисток Лагно и Горячкиной отличные шансы, итоги этапов, где сыграли россиянки, располагают к тому, что они разыграют путевки на турнир претенденток между собой. Конкуренцию Горячкиной и Лагно составит Александра Костенюк, которая формально уже не наша шахматистка, думаю, что никто больше не вклинится в эту борьбу. Горячкина играла на мужском командном чемпионате России, она показала, что находится в хорошей форме, видна ее наигранность, я даже не сомневаюсь, что она покажет хорошую игру на последнем этапе «Гран-при», — приводит ТАСС слова Смагина.

Последний, четвертый этап «Гран-при ФИДЕ» стартует во вторник, 16 мая.

На данный момент Горячкина занимает второе место в женском рейтинге ФИДЕ (2571), Лагно находится на четвертой строчке (2558).