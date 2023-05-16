Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Игры
Главная
Шахматы

16 мая, 08:22

Дворкович назвал ошибкой участие Непомнящего и Лижэня в турнире в Бухаресте

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович считает, что россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь напрасно решили выступить в турнире Grand Chess Tour в Бухаресте.

«Ян и Дин, которые боролись за мировую шахматную корону всего неделю назад, сыграли плохо и сами это хорошо понимают. Думаю, подписываться на участие изначально было ошибкой, но это было их решение, это их ответственность. Они пытались выжать из себя все, что можно, но, видимо, выжимать было не так много — силы моральные и физические закончились в Астане. Турнир в Бухаресте для них неудачен, но, надеюсь, в ближайшие месяцы они восстановятся и вновь будут конкурировать на самом высоком уровне», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Соревнования в Бухаресте завершились 15 мая, победителем стал американец Фабиано Каруана, набравший 5,5 очка. Непомнящий занял предпоследнее, девятое, место (3,5 очка). Дин Лижэнь стал восьмым (4).

30 апреля Дин Лижэнь победил Непомнящего на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону в Астане.

Источник: ТАСС
Аркадий Дворкович
Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
1
0
Читайте также
Китай защищает Россию в спортивной сфере. Стоит ли бояться его предательства?
Автопарк Холанна стоит почти миллион долларов: что в гараже у звезды «Манчестер Сити»
В Telegram-канале Блиновской появились сообщения от ее имени
Шойгу опроверг заявления Украины о якобы сбитых ее ПВО ракетах «Кинжал»
В офисе Зеленского заявили о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ
Как Россия стала ключевым игроком в мировом сельском хозяйстве: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Ян Непомнящий: Карлсен и Каспаров, футбол и «Спартак», Трусова / претендент на шахматную корону
Новогоднее поздравление Карякина
Карякин в гостях у "СЭ"
А был ли у Карякина шанс? Разбор "СЭ"
Карлсен - Карякин: что это было. Разбор "СЭ"
Как Карякин пришел в себя. Разбор "СЭ"
Из-за чего Карякин проиграл. Разбор "СЭ"
Почему Карякин упустил победу. Разбор "СЭ"
Ананд не отдал корону
Гельфанд и Ананд поспорят за чемпионство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дворкович заявил, что продолжает жить в России

Смагин оценил шансы Лагно и Горячкиной попасть на турнир претенденток
Новости
RSS RSS
Все новости