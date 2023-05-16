Дворкович назвал ошибкой участие Непомнящего и Лижэня в турнире в Бухаресте

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович считает, что россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь напрасно решили выступить в турнире Grand Chess Tour в Бухаресте.

«Ян и Дин, которые боролись за мировую шахматную корону всего неделю назад, сыграли плохо и сами это хорошо понимают. Думаю, подписываться на участие изначально было ошибкой, но это было их решение, это их ответственность. Они пытались выжать из себя все, что можно, но, видимо, выжимать было не так много — силы моральные и физические закончились в Астане. Турнир в Бухаресте для них неудачен, но, надеюсь, в ближайшие месяцы они восстановятся и вновь будут конкурировать на самом высоком уровне», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Соревнования в Бухаресте завершились 15 мая, победителем стал американец Фабиано Каруана, набравший 5,5 очка. Непомнящий занял предпоследнее, девятое, место (3,5 очка). Дин Лижэнь стал восьмым (4).

30 апреля Дин Лижэнь победил Непомнящего на тай-брейке в матче за мировую шахматную корону в Астане.