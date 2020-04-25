Сильнейшие российские гроссмейстеры примут участие в благотворительном турнире в помощь медикам
По инициативе участников Федерация шахмат России при поддержке Министерства спорта Росии проведет первый благотворительный онлайн-турнир с участием сильнейших гроссмейстеров страны. Соревнование запланировано на середину мая.
Призовой фонд будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19. Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать — в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд распределяется между регионами одинаково, вне зависимости от занятых мест.
Благотворительный турнир соберет звездный состав:
Владимир Крамник (Краснодарский край)
Ян Непомнящий (Брянская область)
Александр Грищук (Москва)
Сергей Карякин (Крым)
Петр Свидлер (Санкт-Петербург)
Евгений Томашевский (Саратовская область)
Эрнесто Инаркиев (Кавказ)
Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).
Участники сыграют два круга блица с контролем времени 5 минут на партию с добавлением 2 секунд на ход.
Местом проведения станет одна из популярнейших игровых платформ Lichess.org. (Этери Кублашвили)