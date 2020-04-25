Сильнейшие российские гроссмейстеры примут участие в благотворительном турнире в помощь медикам

По инициативе участников Федерация шахмат России при поддержке Министерства спорта Росии проведет первый благотворительный онлайн-турнир с участием сильнейших гроссмейстеров страны. Соревнование запланировано на середину мая.

Призовой фонд будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19. Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать — в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд распределяется между регионами одинаково, вне зависимости от занятых мест.

Благотворительный турнир соберет звездный состав:

Владимир Крамник (Краснодарский край)

Ян Непомнящий (Брянская область)

Александр Грищук (Москва)

Сергей Карякин (Крым)

Петр Свидлер (Санкт-Петербург)

Евгений Томашевский (Саратовская область)

Эрнесто Инаркиев (Кавказ)

Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).

Участники сыграют два круга блица с контролем времени 5 минут на партию с добавлением 2 секунд на ход.

Местом проведения станет одна из популярнейших игровых платформ Lichess.org. (Этери Кублашвили)