Шахматы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Шахматы

Сильнейшие российские гроссмейстеры примут участие в благотворительном турнире в помощь медикам

19:30
Владимир Крамник. Фото Леннарт Отес
Владимир Крамник. Фото Леннарт Отес

По инициативе участников Федерация шахмат России при поддержке Министерства спорта Росии проведет первый благотворительный онлайн-турнир с участием сильнейших гроссмейстеров страны. Соревнование запланировано на середину мая.

Призовой фонд будет распределяться среди региональных больниц и медиков, борющихся с эпидемией COVID-19. Еще до старта участники определят, как и какому именно медицинскому учреждению они будут помогать — в зависимости от потребностей учреждения. Весь призовой фонд распределяется между регионами одинаково, вне зависимости от занятых мест.

Благотворительный турнир соберет звездный состав:

Владимир Крамник (Краснодарский край)
Ян Непомнящий (Брянская область)
Александр Грищук (Москва)
Сергей Карякин (Крым)
Петр Свидлер (Санкт-Петербург)
Евгений Томашевский (Саратовская область)
Эрнесто Инаркиев (Кавказ)
Александр Рязанцев (Урал и Сибирь).
Участники сыграют два круга блица с контролем времени 5 минут на партию с добавлением 2 секунд на ход.

Местом проведения станет одна из популярнейших игровых платформ Lichess.org. (Этери Кублашвили)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир