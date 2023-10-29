Шипов считает, что партия против Каруаны станет экзаменом для Есипенко

Международный гроссмейстер Сергей Шипов поделился впечатлениями от турнира Grand Swiss-2023.

«Турнир оправдывает ожидания, шахматисты начали довольно скромно, но постепенно разыгрываются. Радует Андрей Есипенко, который набрал хорошую форму, но сегодняшняя партия против Каруаны станет для него важнейшим экзаменом. Наш чемпион Владислав Артемьев стал набирать ход, было разочарование после двух ничьих, но в последних двух турах он одержал две победы. По моим наблюдениям, для попадания на турнир претендентов нужно, чтобы соотношение побед и поражений было «+4», так вот у Есипенко уже «+3», у Артемьева «+2», для старта это очень хорошо», — приводит ТАСС слова Шипова.

В пятом туре россиянин Андрей Есипенко сыграет против американца Фабиано Каруаны белыми фигурами. На данный момент российский шахматист возглавляет турнирную таблицу, набрав 3,5 очка.