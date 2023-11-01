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Сегодня, 22:26

Россиянин Артемьев и украинец Кузубов пожали руки на турнире Grand Swiss

Виктория Кравченко
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Владислав Артемьев.
Фото Федерация шахмат России

Российский шахматист Владислав Артемьев и украинец Юрий Кузубов пожали руки перед началом и после окончания партии седьмого тура турнира Grand Swiss. Украинский спортсмен одержал победу.

Россияне выступают на соревнованиях под флагом Международной шахматной федерации (ФИДЕ). 29 июля Федерация шахмат Украины рекомендовала своим спортсменам воздержаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии на международных соревнованиях.

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