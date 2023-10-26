Шипов недоволен выбором ФИДЕ места проведения турнира Grand Swiss

Международный гроссмейстер Сергей Шипов заявил, что Остров Мэн является неудобным местом для проведения больших шахматных турниров из-за географической отдаленности от многих стран мира.

«Неудачное решение, тем более что турнир является отборочным к первенству мира, и, в частности, наши шахматисты, которые имели шансы попасть на турнир претендентов, не смогли приехать. Нужно было проводить турнир в какой-то более свободной стране, куда можно просто прилететь и играть. Если бы турнир проводился, например, в Турции, то участников было бы гораздо больше, и состав был бы сильнее», — цитирует Шипова ТАСС.

Турнир Grand Swiss завершится 5 ноября. Два лучших участника соревнований смогут сыграть на турнире претендентов.