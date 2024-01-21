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Сегодня, 11:30

Карякин рассказал о состоянии здоровья после перелома ребер из-за ДТП в зоне СВО

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Сергей Карякин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в комментарии для «СЭ» рассказал о своем здоровье после ДТП в зоне СВО, в котором он сломал несколько ребер.

«Все нормально, ребра болеть перестали. Снимок еще не делал, но думаю, что ребра естественным образом должны зажить», — сказал Карякин корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

Карякин с первых дней поддержал СВО, за что был дисквалифицирован Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) и пропустил турнир претендентов на мировую корону. Позже он рассказал, что в международных турнирах принципиально будет играть только под флагом России.

Сергей Жуков

Шахматы
Сергей Карякин (шахматы)
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