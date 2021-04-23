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Гири вышел на второе место на турнире претендентов

19:34

Гири вышел на второе место на турнире претендентовВ Екатеринбурге состоялся 11-й тур турнира претендентов.

Аниш Гири победил Дин Лижэня и вышел на второе место. Александр Грищук одолел Максима Вашье-Лаграва, а Кирилл Алексеенко и Ван Хао сыграли вничью. Ранее лидер Ян Непомнящий сыграл вничью с Фабиано Каруаной.

Положение после 11 партий: Непомнящий (Россия) — 7 очков; Гири (Голландия) — 6,5; Каруана (США) — 6; Вашье-Лаграв (Франция), Грищук (Россия) — по 5,5; Ван Хао (Китай) — 5, Алексеенко (Россия) — 4,5; Дин Лижэнь (Китай) — 4.

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