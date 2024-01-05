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Сегодня, 17:07

Российская шахматистка Боднарук заявила об отсутствии общения с украинками

Алина Савинова
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Шахматистка Анастасия Боднарук.
Анастасия Боднарук.
Фото ФШР

Гроссмейстер Анастасия Боднарук рассказала, что российские шахматистки не общаются с украинками на турнирах.

«Мы не общаемся с украинскими шахматистками, но на меня, бойца со стажем, это никак не влияет», — приводит РИА Новости слова Боднарук.

Также шахматистка отметила, что отсутствие российского флага на чемпионате мира по быстрым шахматам не сказалось на ней психологически.

«Мы уже привыкли к этому. Когда играешь рапид и блиц, вообще максимально фокусируешься на партии и не замечаешь ничего вокруг», — добавила она.

31-летняя Боднарук выиграла чемпионат мира по рапиду-2023, который проходил в Самарканде (Узбекистан). Во время турнира она провела партию с украинкой Анной Музычук.

Боднарук также является победительницей командного чемпионата Европы по шахматам 2015 года в составе женской сборной России и чемпионкой России по блицу (2019).

Источник: https://rsport.ria.ru/20240105/shakhmaty-1919840120.html
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