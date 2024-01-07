Норвежский шахматист Карлсен отказался от участия в турнире претендентов

Бывший обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен сообщил, что не будет участвовать в турнире претендентов. Соревнования пройдут в апреле 2024 года в Торонто.

«Я не буду участвовать в турнире претендентов. Не беспокойтесь об этом! Я бы сказал, что главная причина в том, что я не получаю от этого удовольствия», — цитирует Карлсена chess.com.

33-летний гроссмейстер стал чемпионом мира по шахматам в 2013 году. После этого он трижды защищал титул, но в 2022 году отказался играть второй подряд матч за корону против россиянина Яна Непомнящего. После этого Карлсен лишился титула.