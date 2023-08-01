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Сегодня, 19:26

Россия поднялась на первое место в мужском рейтинге Азиатской шахматной федерации

Мария Гусева
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Россия вышла на первое место (2700 очков) в рейтинге Азиатской шахматной федерации (ACF) в мужском зачете, обновленная версия которого опубликована на сайте Международной шахматной федерации (ФИДЕ).

На второй строчке располагаются шахматисты из Индии (2698), на третьем месте находятся представители Китая (2684).

В зачете учитывается средний рейтинг десяти сильнейших шахматистов страны.

28 февраля делегаты генассамблеи Азиатской шахматной федерации проголосовали за включение Федерации шахмат России в состав организации. Ранее ФШР входила в Европейский шахматный союз (ECU).

Шахматы
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