Непомнящий выиграл первую партию второго раунда Кубка мира по шахматам

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий белыми фигурами обыграл азербайджанца Вугара Асадли в первой партии второго раунда Кубка мира по шахматам.

Для победы россиянину потребовался 31 ход. Вторая партия между Непомняшим и Асадли состоится 3 августа.

Непомнящий начал турнир в Баку со второго раунда.

Матчи каждого раунда Кубка мира, который проходит по нокаут-системе, состоят из двух партий с классическим контролем времени. Если по итогам двух партий ничья, то для выявления победителя проводится тай-брейк с укороченным контролем времени.

Три сильнейших шахматиста по итогам Кубка мира получат путевки на турнир претендентов 2024 года.

Кубок мира проходит в Баку с 30 июля по 24 августа.

Непомнящий на данный момент занимает пятое место в рейтинге ФИДЕ. На счету 33-летнего шахматиста 2 779 очков. На певрой строчке норвежец Магнус Карлсен (2 835).