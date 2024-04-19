Результаты 12-го дня турнира претендентов-2024

В Торонто завершился двенадцатый игровой день турнира претендентов-2024.

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий поделил очки с Рамешбабу Прагнанандхой из Индии. Он продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 7,5 очка.

У женщин россиянки Александра Горячкина и Екатерина Лагно сыграли вничью с Хампи Конеру из Индии и Лэй Тинцзе из Китая соответственно. Российские шахматистки с Хампи Конеру делят третью строчку в турнирной таблице- по 6 очков.

Турнир претендентов-2024

Хикару Накамура (США) — Алиреза Фируджа (Франция) — 1:0

Ниджат Абасов (Азербайджан) — Гукеш Доммараджу (Индия) — 0:1

Фабиано Каруана (США) — Видит Гуджрати (Индия) — 1:0

Ян Непомнящий (Россия) — Рамешбабу Прагнанандха (Индия) — 0,5:0,5

Турнир претенденток-2024

Екатерина Лагно (Россия) — Лэй Тинцзе (Китай) — 0,5:0,5

Анна Музычук (Украина) — Рамешбабу Вайшали (Индия) — 0:1

Александра Горячкина (Россия) — Хампи Конеру (Индия) — 0,5:0,5

Нургюл Салимова (Болгария) — Тань Чжунъи (Китай) — 0,5:0,5

Турнир претендентов проходит в Торонто и продлится до 22 апреля. Победители поборются с действующими чемпионами мира за шахматные короны у мужчин и женщин соответственно.