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Пять гроссмейстеров лидируют на супертурнире в Вейк-ан-Зее

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Россиянин Андрей Есипенко на супертурнире Tata Steel Masters (слева). Фото Tata Steel Masters
Россиянин Андрей Есипенко на супертурнире Tata Steel Masters (слева). Фото Tata Steel Masters

Четыре тура сыграны на супертурнире Tata Steel Masters, проходящем в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Явного лидера в гонке пока нет. Лучшие результаты показывают сразу пять шахматистов. По 2,5 очка в четырех партиях набрали Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Аниш Гири, Пентала Харикришна и Нильс Гранделиус. Отметим, что лидировавший после первых двух дней Гранделиус в третьем туре проиграл Харикришне. В четвертом туре все поединки завершились вничью.

Россиянин Андрей Есипенко начал турнир с четырех ничьих и с двумя очками делит 6-10-ю строчки таблицы. В третьем туре россиянин разделил очки с Максимом Вашье-Лагравом, а в пятом — с Нильсом Гранделиусом.

Положение после четырех туров: 1-5. Харикришна, Каруана, Карлсен, Гири, Гранделиус — по 2,5 очка, 6-10. Вашье-Лаграв, Ван Форест, Есипенко, Фируджа, Войташек — 2, 11-13. Дуда, Антон, Тари — 1,5, 14. Донченко — 1.

(Этери Кублашвили)

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