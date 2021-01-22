Пять гроссмейстеров лидируют на супертурнире в Вейк-ан-Зее

Четыре тура сыграны на супертурнире Tata Steel Masters, проходящем в Вейк-ан-Зее (Нидерланды). Явного лидера в гонке пока нет. Лучшие результаты показывают сразу пять шахматистов. По 2,5 очка в четырех партиях набрали Магнус Карлсен, Фабиано Каруана, Аниш Гири, Пентала Харикришна и Нильс Гранделиус. Отметим, что лидировавший после первых двух дней Гранделиус в третьем туре проиграл Харикришне. В четвертом туре все поединки завершились вничью.

Россиянин Андрей Есипенко начал турнир с четырех ничьих и с двумя очками делит 6-10-ю строчки таблицы. В третьем туре россиянин разделил очки с Максимом Вашье-Лагравом, а в пятом — с Нильсом Гранделиусом.

Положение после четырех туров: 1-5. Харикришна, Каруана, Карлсен, Гири, Гранделиус — по 2,5 очка, 6-10. Вашье-Лаграв, Ван Форест, Есипенко, Фируджа, Войташек — 2, 11-13. Дуда, Антон, Тари — 1,5, 14. Донченко — 1.

(Этери Кублашвили)