Понкратов и Войт выиграли этап «Гран-при России»

Крупный шахматный фестиваль проходит в столице Башкирии Уфе. Турнир посвящен памяти известного тренера и организатора Владимира Старцева (1958-2014). 3-5 февраля состоялись этапы «Гран-при России» по блицу и рапиду. В соревновании по блицу приняли участие 135 шахматистов, в том числе 12 гроссмейстеров, 7 международных мастеров и 17 мастеров ФИДЕ.

Турнир выиграл Павел Понкратов. Стартовав с шести побед, московский гроссмейстер захватил лидерство и не уступил его никому вплоть до самого финиша, на котором он зафиксировал результат 10,5 очка из 13. По 12 очков набрали сразу пять участников. По дополнительным показателям вторым стал Дмитрий Кокарев (Свердловская область), третьим — Ярослав Ремизов (Челябинская область).

В соревнованиях по блицу лучшие результаты — по 8,5 очка из 11 — показали четыре спорт­смена. По дополнительным показателям тройку призеров составили Роман Кезин, Дмитрий Кокарев (оба — Свердловская область) и Илья Ильюшенок (ХМАО-Югра). Москвичка Дарья Войт, набрав 7 очков, выиграла первый женский приз, опередив по дополнительным показателям Анастасию Дубникову (Свердловская область) и Ольгу Дружинину (Московская область).

(Эльдар Мухаметов)