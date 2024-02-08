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8 февраля, 19:00

В Ростове-на-Дону пройдет матч Крамника и Есипенко

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В Ростове-на-Дону 18-22 февраля 14-й чемпион мира, трехкратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы в командном зачете, обладатель Кубка мира, заслуженный мастер спорта России Владимир Крамник сразится в матче против многократного чемпиона мира и Европы среди юношей, победителя онлайн-олимпиады ФИДЕ в составе сборной России 21-летнего Андрея Есипенко.

В рамках матча гостей ждет обширная программа: сеанс одновременной игры Андрея Есипенко и его тренера Александра Рязанцева, лекции Владимира Крамника, всероссийская конференция среди педагогов по шахматному всеобучу, автограф-сессии гроссмейстеров и онлайн-трансляция с комментариями ведущих российских гроссмейстеров.

18-19 февраля гроссмейстеры сыграют 6 партий в рапид, а после выходного дня сразятся 20-21 февраля в матче из 24 блицпартий.

(Пресс-служба ФШР)

Шахматы
Владимир Крамник
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