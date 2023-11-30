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Сегодня, 10:29

Непомнящий сыграл вничью в седьмой партии подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Уэсли Со из США в 7-й партии пятого этапа серии Grand Chess Tour.

Турнир проходит в Сент-Луисе (США).

33-летний россиянин играл черными фигурами. Партия завершилась после 37-го хода. Непомнящий сыграл вничью в седьмой партии кряду.

Непомнящий с 3,5 баллами занимает четвертое место в таблице. Лидиром является американец Фабиано Каруана (4,5 балла).

Пятый этап Grand Chess Tour проходит с 19 ноября по 3 декабря.

Шахматы
Ян Непомнящий
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