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Сегодня, 18:00

Чемпион мира по шахматам до 18 лет о своей специальности: «Технология геологической разведки»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Российский шахматист Алексей Гребнев, победивший в этом году на чемпионате Азии среди юниоров, а затем и на чемпионате мира до 18 лет, в интервью «СЭ» рассказал о причинах своего прорыва.

— Историк шахмат гроссмейстер Дмитрий Кряквин написал про тебя. «В 2022 году казалось, что Гребнев вообще шагнет куда-то очень высоко — настолько впечатляющей выглядела его игра. Потом у молодого игрока случилась небольшая серая полоса». С чем это связываешь?

— Думаю, что одна из причин — необходимость готовиться к поступлению в университет. В моем лицее попросили последние полгода присутствовать на занятиях почаще. Надо было подготовиться к итоговому сочинению и ЕГЭ.

— В целом тяжело дается совмещать учебу и занятия шахматами?

— В университете лояльно относятся к моим занятиям шахматами. Позволяют отлучаться на турниры. Так что не так тяжело.

— Какая у тебя специальность в Уральском государственном горном университете?

— Технология геологической разведки. Факультет геологии и геофизики.

— Тебе это интересно?

— Скорее учусь для того, чтобы получить высшее образование. Вряд ли буду работать по специальности, попытаюсь связать свою жизнь с шахматами.

— Есть ли у тебя понимание, почему в этом году случился такой прорыв?

— Стал больше времени уделять шахматам. Плюс очень помогла финансовая поддержка ФШР, благодаря которой удалось поиграть на нескольких крупных турнирах. Раньше у меня просто не было такой возможности. Ну и, как я уже говорил, это работа с Максимом Матлаковым.

— После Италии родители поверили, что ты сможешь войти в шахматную элиту? Поддерживают твои стремления?

— Они всегда в меня верили и поддерживали. Даже тогда, когда что-то не получалось. Понимание, лояльность и их терпение принесли те результаты, которые мы сейчас обсуждаем.

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