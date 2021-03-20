Непомнящий сыграл вничью с Гири в первом матче финала онлайн-турнира
22:37
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов в первом матче финала шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.
Непомнящий и Гири провели четыре партии в быстрых шахматах, четырежды сыграв вничью.
В первом матче за третье место действующий чемпион мира Магнус Карлсен одолел Уэсли Со — 3:1.
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