Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Новости   //    Шахматы

Непомнящий сыграл вничью с Гири в первом матче финала онлайн-турнира

22:37

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Анишем Гири из Нидерландов в первом матче финала шахматного онлайн-турнира Magnus Carlsen Invitational.

Непомнящий и Гири провели четыре партии в быстрых шахматах, четырежды сыграв вничью.

В первом матче за третье место действующий чемпион мира Магнус Карлсен одолел Уэсли Со — 3:1.

Шахматы: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...