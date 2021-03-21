Серебряным призерам Олимпиады ФИДЕ для людей с ограниченными возможностями здоровья вручены медали

19 марта в рамках торжественного открытия чемпионата России по шахматам среди мужчин и женщин (спорт слепых) в Костроме состоялось награждение участников команды первой сборной России — серебряных призеров онлайн-олимпиады ФИДЕ для людей с ограниченными возможностями здоровья. За команду играли Алексей Смирнов (Пермский край), Станислав Бабарыкин (Московская область), Евгений Суслов (Ивановская область), капитан Дмитрий Андреев (Костромская область).

Вручал награды заместитель исполнительного директора Федерации шахмат России Александр Ткачев. В мероприятии приняли участие сенатор Российской Федерации С. Калашник, председатель Костромской областной Думы А. Анохин, , президент Федерации шахмат Костромской области Л. Лустгартен и руководитель костромского Регионального отделения Паралимпийского комитета России П. Зайфиди.

Днем ранее в Центральном доме шахматиста в Москве исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский вручил дипломы медали старшему тренеру сборной России по шахматам среди лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата Светлане Герасимовой. Она передаст награды участникам «серебряной» команды Андрею Ободчуку, Марине Кайданович и Денису Палину.

Подготовка российских команд осуществлялась при поддержке ТОО «КазРосГаз».

Участники Олимпиады ФИДЕ для людей с ограниченными возможностями здоровья. Фото Владимир Барский, пресс-служба Костромской областной Думы

Информация о турнире:

В период с 20 ноября по 3 декабря 2020 года на платформе Tornelo под эгидой ФИДЕ прошла первая в истории онлайн Олимпиада по шахматам среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. В этом грандиозном событии приняла участие 61 команда из 45 стран мира. Россия была представлена тремя командами: Россия-1 состояла из представителей Федерации спорта слепых и Федерации ПОДА (всего 7 участников, 4 основных и 3 запасных). Россия-2 — команда спортсменов Федерации спорта слепых (8 человек: 4+4). Команда Россия-3 — сборная Федерации ПОДА (всего 5 человек: 4 основных, 1 запасной). Итого: 20 человек. По поручению Федерации шахмат России, капитаном команд Россия-1 и Россия-2 выступил Дмитрий Андреев, старший тренер по шахматам Федерации спорта слепых, гроссмейстер России по спорту слепых.. Обязательным условием было участие хотя бы одной женщины в каждом туре в составе команды. Предварительная стадия прошла по швейцарской системе в 7 туров. Наибольшего успеха в предварительной стадии добилась команда Россия-1, занявшая чистое первое место, набрав 13 очков из 14 возможных. По итогам предварительного этапа были сформированы полуфинальные пары команд, которые в двухматчевом противостоянии определяли финалистов и команд, которым предстояло побороться за третье место. В полуфинале команда Россия-1 одержала нелегкую победу над третьей сборной Польши. В финале российской команде противостояла сборная команда Польша-1, рейтинг-фаворит турнира. В первом финальном матче россиянам удалось одержать победу со счетом 2,5:1,5, однако во втором матче, сборная Польши-1 выиграла с более крупным счетом — 3:1, что позволило ей, согласно Регламенту соревнований, занять итоговое первое место. Сборная команда Россия-2 завоевала «серебро». Замкнула призовую тройку команда Украина-3, победившая в матче за третье место сборную команду Польша-3.

Первая онлайн-олимпиада ФИДЕ среди спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, несомненно, стала уникальным событием в шахматном мире. Она объединила около 400 спортсменов со всех континентов. Для многих участников это соревнование по-настоящему открыло новые горизонты, устраняя как физические, так и психологические барьеры, что имеет огромное значение для этой категории спортсменов, а также позволило раскрыть потенциал многих участников, независимо от их пола, возраста, социального статуса.