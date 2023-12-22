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Сегодня, 19:07

В ФШР рассказали подробности о возрождении шахматного турнира

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин прокомментировал «СЭ» возрождение «Аэрофлот-опен», который пройдет в следующем году впервые с 2020 года.

— Насколько сильным будет состав участников?

— Это будет турнир для сильных шахматистов, именно по этому есть отсечка по рейтингу, — минимум 2300. Будут все лучшие российские гроссмейстеры. Будут и сильные игроки из других стран. Нам поставили высокую планку перед ФШР по качеству состава. Поэтому пригласим всех. Общий призовой фонд — 15 миллионов рублей. Это огромный деньги для открытых турниров.

— В чем главное отличие «Аэрофлот-опен» — 2024 от турниров прошлых лет?

— С последнего турнира прошло достаточно много времени и сейчас есть значительные изменения по формату. Буду говорить прямо: раньше он был больше коммерческий турниром. Игроки платили существенные взносы, чтобы поучаствовать. Он был нацелен на людей, которые когда-то уехали из России и с удовольствием приезжали поиграть в шахматы в Москву из ностальгических чувств. В 2024 году подход будет абсолютно другой. Мы хотим дать возможность амбициозным шахматистам проявить себя, а топовым гроссмейстерам заработать. Ожидаю, что турнир пройдет на высшем уровне. В прекрасной локации.

— Существует вероятность, что в Москву приедет Магнус Карлсен, Алиреза Фируджа, Уэсли Со?

— Мы реалисты. Глупости в голове не держим. Понимаем, что большинство шахматистов из недружественных стран вряд ли поедут в Москву в нынешних обстоятельствах. Но приглашать будем всех топов. Кто-то, возможно, и приедет. Шахматисты люди индивидуальные и политика многим вообще по барабану. А вот хорошо подзаработать — это важный момент.

— Турнир будет проходить по швейцарской системе?

— Да. В открытом турнире сыграют около 300 человек. Параллельно будет проходить крупный детский турнир. Подчеркну, что в России давно не было такого сильного профессионально опена. Так что это замечательные новости.

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