Владислав Артемьев победил на турнире «Шахматные звезды»

Россиянин Владислав Артемьев стал победителем международного турнира «Шахматные звезды» в Москве.

19 декабря представитель Индии Раунак Садвани набрал 12 очков и победил на соревнованиях по блицу. Артемьев занял второе место (12 очков) и уступил Садвани по дополнительным показателям.

С 14 по 16 декабря шахматисты провели девять партий по правилам рапида, победителем которых стал Артемьев. По итогам двух турниров россиянин показал лучший результат и стал обладателем главного трофея.

Призовой фонд турнира «Шахматные звезды» составляет 15 миллионов рублей.