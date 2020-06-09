Карякин сыграл в шахматы с космонавтами
12:56
Российский шахматист Сергей Карякин сыграл в шахматы с космонавтами Анатолием Ивашининым и Иваном Вагнером. Об этом написал сам гроссмейстер в Twitter.
Really exciting match with the cosmonauts Anatoly Ivanishin and Ivan Wagner! pic.twitter.com/9cmkJEsUQZ— Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) June 9, 2020
— По-настоящему захватывающий матч с шахматистами Анатолием Ивашининым и Иваном Вагнером, — написал Карякин.
Космонавты играли с Международной космической станции в рамках матча «Земля — Космос». Карякин вел партию из музея космонавтики.
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