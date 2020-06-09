Российский шахматист Сергей Карякин сыграл в шахматы с космонавтами Анатолием Ивашининым и Иваном Вагнером. Об этом написал сам гроссмейстер в Twitter.

Really exciting match with the cosmonauts Anatoly Ivanishin and Ivan Wagner! pic.twitter.com/9cmkJEsUQZ — Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) June 9, 2020

— По-настоящему захватывающий матч с шахматистами Анатолием Ивашининым и Иваном Вагнером, — написал Карякин.

Космонавты играли с Международной космической станции в рамках матча «Земля — Космос». Карякин вел партию из музея космонавтики.