Шахматы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Шахматы

Карякин сыграл в шахматы с космонавтами

12:56
Сергей Карякин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Сергей Карякин. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Теги:

Российский шахматист Сергей Карякин сыграл в шахматы с космонавтами Анатолием Ивашининым и Иваном Вагнером. Об этом написал сам гроссмейстер в Twitter.

— По-настоящему захватывающий матч с шахматистами Анатолием Ивашининым и Иваном Вагнером, — написал Карякин.

Космонавты играли с Международной космической станции в рамках матча «Земля — Космос». Карякин вел партию из музея космонавтики.

Шахматы: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир