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Сегодня, 11:46

Карякин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Сергей Разин
корреспондент
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Министр спорта России Олег Матыцин вручил шахматисту Сергею Карякину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Церемония вручения была приурочена ко Дню физкультурника.

Карякин является победителем турнира претендентов в 2016 году, обладателем Кубка мира ФИДЕ-2015, чемпионом мира по быстрым шахматам-2012, чемпионом мира по блицу-2016, а также двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).

Сейчас Карякин отбывает дисквалификацию ФИДЕ, которая закончится 21 сентября.

Источник: https://tass.ru/sport/15455695
Сергей Карякин (шахматы)
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