Карякин получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»

Министр спорта России Олег Матыцин вручил шахматисту Сергею Карякину медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Церемония вручения была приурочена ко Дню физкультурника.

Карякин является победителем турнира претендентов в 2016 году, обладателем Кубка мира ФИДЕ-2015, чемпионом мира по быстрым шахматам-2012, чемпионом мира по блицу-2016, а также двукратным победителем командного чемпионата мира в составе команды России (2013 и 2019).

Сейчас Карякин отбывает дисквалификацию ФИДЕ, которая закончится 21 сентября.