Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 18:25

Сутовский — о победе Дворковича на выборах: «157:16 — это такой счет, который говорит о многом»

Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский прокомментировал победу Аркадия Дворковича на выборах президента организации.

«Ожидал убедительной победы, но прямо такого разгромного счета не ожидал. Считаю это высокой оценкой нашей работы за последние четыре года: 157:16 — это такой счет, который говорит о многом, — отметил «СЭ» Эмиль Сутовский. — Были ли еще какие ключевые решения на Генеральной ассамблее ФИДЕ? Решений — пожалуй, нет. То есть были технические изменения вроде подсчета рапид-рейтингов, но они интересны профессиональному сообществу, а не широкой публике. Предложений много — они касаются и формата проведения матча на первенство мира, и ограничений по возможности трансферов в другую федерацию с незамедлительным выступлением за сборную, и многого другого. Новый состав Президентского Совета будет обсуждать их осенью, а до той поры проведем совещания с ведущими игроками».

Соперником Дворковича на выборах был украинский гроссмейстер Андрей Баришполец.

Магнус Карлсен. «Карлсен вернется в чемпионский цикл — и, возможно, быстрее, чем ожидает публика». Большое интервью гендиректора ФИДЕ

Аркадий Дворкович
Эмиль Сутовский
0
Читайте также
Почему возникает головокружение? Мнение экспертов
Война с Влашичем, зарплата меньше, чем у Кокорина. Подробности контракта и роль Миранчука в «Торино»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сутовский — о формате турнира претендентов-2022: «Надо было развести по сетке российских и украинских шахматисток»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости