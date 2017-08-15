Карякин и Каспаров пожали друг другу руки после словесной войны в 2016 году

Действующий чемпион мира по блицу Сергей Карякин и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров пожали друг другу руки после партии, которая завершилась между ними вничью в рамках крупного турнира по рапиду и блицу Grand Chess Tour в Сент-Луисе, информирует "Р-Спорт".
В конце 2016 года Каспаров резко высказался в адрес Карякина по итогам матча за шахматную корону между россиянином и норвежцем Магнусом Карлсеном, заявив, что победа Карякина могла бы стать "недоразумением" и "должны были встать звезды в необычную конфигурацию для того, чтобы шахматист уровня Карякина обыграл шахматиста уровня Карлсена".
В свою очередь Карякин в интервью "СЭ" подчеркнул, что "не намерен общаться с Каспаровым, так как он делает много нехороших вещей, в том числе и для шахмат".
Отметим, что после трех партий в рапид с 4 очками лидируют Левон Аронян (Армения), Ян Непомнящий (Россия), Ле Куанг Лием (Вьетнам) и Фабиано Каруана (США). У Каспарова и Карякина по 3 очка.
V0VaN
смотрел и разборы и трансляции и прогонял партию через проги... Партия практически ничейная от начала и до конца))) Ни Кимыч не ошибся, ни сирёжка. Но Кимыч - молодец. Сыграть на пенсии, после 12-летнего бездействия с вице-чемпионом мира вничью - шикарно! А вот хикаре он чуть не продул. Дёрни хикару короля на с4 вместо е4 ходу примерно на 52-54 - гарику уже было б не спастись)) А после того - пенсионный гарик грамотно довёл игру чёрными практически с лидером мирового рейтинга рапида до ничьей)
20:18 15 августа
Niсk
интересно глянуть разбор это партии
16:27 15 августа