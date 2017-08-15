Карякин и Каспаров пожали друг другу руки после словесной войны в 2016 году

Действующий чемпион мира по блицу Сергей Карякин и 13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров пожали друг другу руки после партии, которая завершилась между ними вничью в рамках крупного турнира по рапиду и блицу Grand Chess Tour в Сент-Луисе, информирует "Р-Спорт".

В конце 2016 года Каспаров резко высказался в адрес Карякина по итогам матча за шахматную корону между россиянином и норвежцем Магнусом Карлсеном, заявив, что победа Карякина могла бы стать "недоразумением" и "должны были встать звезды в необычную конфигурацию для того, чтобы шахматист уровня Карякина обыграл шахматиста уровня Карлсена".

В свою очередь Карякин в интервью "СЭ" подчеркнул, что "не намерен общаться с Каспаровым, так как он делает много нехороших вещей, в том числе и для шахмат".

Отметим, что после трех партий в рапид с 4 очками лидируют Левон Аронян (Армения), Ян Непомнящий (Россия), Ле Куанг Лием (Вьетнам) и Фабиано Каруана (США). У Каспарова и Карякина по 3 очка.