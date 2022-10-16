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Сегодня, 19:22

Карпов раскритиковал поведение шахматиста Мамедова во время игры с Карлсеном

Анна Горшкова
Корреспондент
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Двенадцатый чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов заявил, что азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов поступил странно, отказавшись от борьбы на втором ходу партии с чемпионом мира Магнусом Карлсеном во время онлайн-турнира Titled Tuesday.

Мамедов на втором ходу отказался продолжать партию с Карлсеном на турнире по блицу. Азербайджанец посчитал первый ход норвежца издевательским, решив не продолжать игру.

«Я не понимаю, почему он так расстроился, — цитирует Карпова ТАСС. — Надо было выиграть эту партию и прекратить издевательство. Магнус волен играть так, как он хочет. В такой ситуации надо было быстро выиграть партию и показать этим, что выходка была дурацкой. Был ли в этом ходе Карлсена вызов? Какой вызов? Пошел и пошел, мало ли чего ему в голову взбрело, причин сдаваться не было никаких».

Источник: https://tass.ru/sport/16070297
Анатолий Карпов
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